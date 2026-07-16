En una semifinal que quedará en la memoria de los argentinos, Gonzalo Montiel volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más confiables de la Selección. El lateral, nacido en González Catán, partido de La Matanza, protagonizó una acción determinante que terminó siendo el punto de partida del gol del 2-1 frente a Inglaterra.

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Cuando el encuentro transitaba un momento de máxima tensión, Jude Bellingham encaró con peligro en busca de darle una nueva oportunidad al conjunto inglés. Sin embargo, apareció Montiel con un cierre impecable, cortando el avance del mediocampista y recuperando la pelota para Argentina.

Esa acción defensiva fue el inicio de la contraataque que terminó con el gol del triunfo, una jugada que desató la euforia de los hinchas y encaminó a la Albiceleste hacia una nueva final del Mundial.

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MONTIEL CIERRA A BELLINGHAM Y EL RESTO ES HISTORIA pic.twitter.com/stXrCarduY — 𝙈𝘼𝙓𝙄 (@maxpugliese92) July 16, 2026

El lateral derecho, surgido de River Plate y oriundo de González Catán, en la provincia de Buenos Aires, volvió a ser protagonista en una cita decisiva con la camiseta argentina. Al igual que ocurrió en otras grandes noches de la Selección, respondió cuando el equipo más lo necesitaba.

Más allá del tanto que definió el partido, la recuperación de Montiel sobre Bellingham quedó como una de las imágenes de la semifinal, por su lectura de la jugada, el timing para anticipar y el valor que tuvo en el desenlace del encuentro.

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