Una joven de 20 años denunció que fue víctima de abuso sexual por su profesor de boxeo del club Estudiantes de La Plata. El entrenador habría cometido los ataques durante varios años, según la presentación realizada en la Justicia platense.

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Tras conocerse la acusación, la institución puso en marcha el Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o Discriminación por Motivos de Género y/u Orientación Sexual, y separó al denunciado de su cargo.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

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COMUNICADO OFICIAL



El Club Estudiantes de La Plata informa que, ante la denuncia contra un trabajador de la institución por violencia de género radicada ante la Justicia, se desplegaron de manera inmediata todas las herramientas institucionales para acompañar a la denunciante y… — Estudiantes de La Plata Club (@edelpclub) April 28, 2026

La joven relató que los episodios fueron reiterados y comenzaron en 2021, cuando ella tenía 16 años y residía en un hogar de abrigo municipal. Los hechos denunciados se extendieron hasta el año pasado.

El entrenador, quien además entrenaba a otros chicos en su domicilio, elegía situaciones en las que se quedaba a solas con la joven. En esos momentos, según la denuncia, se producían los abusos. La víctima aseguró que el hombre aprovechaba los traslados o las visitas a su casa para acercarse de manera inapropiada, realizarle comentarios sobre su cuerpo y avanzar con tocamientos.

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Según informó el club en un comunicado, “como medida preventiva urgente y, a fin de resguardar la integridad de la persona denunciante, garantizar el desarrollo del proceso judicial y asegurar un ámbito institucional seguro, la Comisión Directiva procedió a la suspensión preventiva de todas las funciones del trabajador denunciado mientras se sustancia el procedimiento correspondiente”.