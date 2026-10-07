El Colegio General Don José de San Martín de Villa Gesell retiró el detector de metales que había comenzado a utilizar en el ingreso de los alumnos del nivel secundario, luego de recibir una intimación de las autoridades educativas de la Provincia de Buenos Aires.

Ads

Según informó el medio local MinutoG, quien notificó a las autoridades del establecimiento sobre la necesidad de retirar el dispositivo fue Elena Lamenza, inspectora regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), organismo que supervisa el funcionamiento de las instituciones educativas privadas.

De esta manera, desde ayer los estudiantes ya no deben someterse al detector de metales para ingresar al establecimiento.

Ads

El control había comenzado a fines de septiembre

La medida de seguridad había comenzado a implementarse el lunes 28 de septiembre, con el objetivo de controlar el ingreso de los estudiantes al colegio.

La modalidad establecida contemplaba que los alumnos dejaran sus pertenencias en una bandeja antes de atravesar el detector y luego las retiraran para continuar hacia el interior del establecimiento.

Ads

Además, desde la institución se había solicitado a las familias que evitaran que los estudiantes llevaran elementos metálicos innecesarios, con el objetivo de agilizar el procedimiento.

Sin embargo, la implementación generó dificultades desde el primer día.

Puede interesarte

Largas filas y reclamos

Durante aquella primera jornada se registraron largas filas de estudiantes en el ingreso. La situación se complicó por las condiciones climáticas, con lluvia y bajas temperaturas.

Ads

Numerosos alumnos tuvieron que permanecer durante un tiempo considerable a la intemperie mientras aguardaban su turno para ingresar.

La situación derivó en reclamos de familias y abrió una discusión que excedió las cuestiones vinculadas con la organización del ingreso.

El debate comenzó a centrarse también en la utilización de un mecanismo de estas características dentro de una institución educativa, así como en los fundamentos y las autorizaciones necesarias para su implementación.

La intervención de las autoridades educativas

En ese contexto se produjo la intervención de la DIEGEP, que notificó al establecimiento sobre la necesidad de retirar el dispositivo.

La normativa provincial establece que los establecimientos educativos de gestión privada dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) deben contar con acuerdos institucionales de convivencia aprobados por la autoridad correspondiente.

Estos acuerdos deben desarrollarse sobre principios que incluyen el respeto a la dignidad y la intimidad de las personas, además de contemplar la participación de los distintos integrantes de la comunidad educativa.