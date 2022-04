Por Christian Thomsen Hall

Periodista de LaNoticia1.com

David vive en un barrio de laburantes en Merlo. Es docente y concejal del PTS en el Frente de Izquierda. Hasta hace unos años, le llegaba la boleta de luz todos los meses, como a todos los que tienen acceso a un tendido eléctrico. Pero un día, en plena ola de tarifazos durante la gestión de Mauricio Macri, Edenor de manera compulsiva decidió que él y el resto de sus vecinos tendrían luz prepaga con un medidor que se recarga como el celular, porque así podía tener más ganancias al evitarse la mora en los pagos de las facturas. Este joven edil la define como "energía para pobres", porque cuando se acaba el crédito "muchos tienen que elegir entre tener luz o comer".

Esta es la primera vez en la historia merlense que un dirigente del Frente Izquierda asumió en el Honorable Concejo Deliberante, en una banca que ocupará hasta el 2025. Recién llegado en colectivo desde su trabajo, con sus zapatillas manchadas de barro y un perro ladrando que se escucha de fondo, Maidana compartió una recorrida por el barrio El Palomo junto a LaNoticia1.com. Señaló que la familia Menéndez "se dice peronista pero no le interesa la miseria que hay en Merlo". Y aseguró que los pibes de su barrio llegan a las escuelas con hambre". Además, apuntó contra la "agenda derechista" del Gobierno nacional: "Juan Zabaleta tranquilamente podría ser ministro de Mauricio Macri".

Contame, ¿quién sos?

Me llamo David Ezequiel Maidana y tengo 32 años. Desde hace cinco años soy docente precarizado en Fines (el programa del Ministerio de Educación para terminar estudios primarios o secundarios o rendir materias adeudadas). En 2021 fue electo concejal de Merlo representando al PTS en el Frente de Izquierda-Unidad. Y ahora quiero ser la voz de los laburantes en el Concejo y poner mi banca a disposición de los trabajadores.

¿Dónde vivís?

Vivo en un barrio muy popular de Merlo llamado El Palomo, que está ubicado en la localidad de Libertad. Acá no solo estamos privados de calles con asfaltos y cloacas, sino que tampoco tenemos suministro de red eléctrica. Esto se debe a los terribles tarifazos que aplicó el macrismo, que provocó que la gran mayoría de los vecinos del barrio no puedan seguir pagando la factura de luz. Por aquel entonces, desde Edenor retiraron todo el tendido eléctrico y lo reemplazaron por medidores particulares prepagos.

¿Cómo sería eso? ¿Tenés que cargarle crédito para tener luz?

Sí, exactamente, como si fuera un celular. Nosotros lo llamamos ‘energía para pobres’. Y termina siendo un constante traga billetes, porque si no lo cargás de forma permanente te quedás sin luz a cualquier hora, ya sea de día, de noche o a la madrugada. Y al aparato no le importa si hay niños o adultos mayores en la casa, o si es época de frío o de calor. Si no tiene crédito, se corta. Y hay muchos en el barrio que hay días en los que tienen que decidir entre tener luz en su hogar o comer.

¿Cómo es la vida en tu barrio?

Principalmente hay mucha desocupación. Y los vecinos y vecinas de la zona que tienen trabajo, la mayoría están precarizados o en la informalidad. Tenemos problemas de viviendas muy pero muy graves. En mi caso particular, somos varias familias y compartimos un mismo terreno, por lo cual tenemos negado nuestro acceso a la vivienda digna. Esta situación donde se registra mucha gente en un solo hogar se repite en todo el barrio. El problema habitacional es uno de los principales que tenemos.

¿Cómo están viviendo los vecinos esta crisis económica que estamos atravesando?

La realidad es que hay mucha desilusión. Acá en El Palomo hay muchos vecinos y vecinas del barrio que en el 2019 votaron al peronismo con enormes expectativas porque pensaban que iba a cambiar la situación, que iban a poder volver a llenar la heladera. Incluso algunos creyeron que se iban a retrotraer los precios de las boletas de los servicios básicos. Pero nada de eso sucedió sino que continuó aumentando la pobreza, el hambre y el trabajo precarizado en la zona.

¿Cómo está repercutiendo en tu barrio el fuerte aumento de los alimentos?

Es un tema terrible. Por mi actividad docente yo ya lo vengo viendo hace rato en las escuelas porque los chicos llegan al colegio con hambre. Las familias suelen tener algún tipo de asistencia social como el programa Potenciar Trabajo, que son 17 mil pesos, una miseria. Y con esa poquita plata compran alimentos a sus hijos, como pueden y cuando pueden. La mayoría de los vecinos desempleados se la rebuscan haciendo changas o vendiendo en la calle porque de alguna forma le tienen que llevar un plato de comida a sus hijos.

Mientras me contás todo esto se me viene a la cabeza Gustavo Menéndez, que en apenas dos años de gestión ya había hecho 30 viajes al exterior…

Tal cual, hay una desconexión muy grande. Tanto el Intendente en licencia, Gustavo Menéndez, como su hermana Karina, actual Intendenta interina, son parte de una casta política llena de privilegios. Dicen ser peronistas pero sus vidas no tienen absolutamente nada que ver con las nuestras. Ellos no saben cómo vivimos en los barrios de Merlo, el hambre que hay en todos los rincones del municipio. Y tampoco les importa. Ellos viven una vida totalmente ajena a la vida que llevamos los vecinos.

¿Cómo estás llevando estos primeros meses en el Concejo Deliberante?

Estamos muy contentos con este nuevo desafío. Nuestra elección en Merlo fue parte de un fenómeno nacional, donde la Izquierda se posicionó como tercera fuerza en todo el país. En el segundo y tercer cordón del Conurbano bonaerense nos fue muy bien y logramos ingresar a los Concejos Deliberantes de municipios como La Matanza, José C. Paz, Moreno y Merlo, entre otros distritos importantes del Gran Buenos Aires.

¿Cómo fue la irrupción de la Izquierda en un HCD que estaba polarizado entre dos fuerzas?

En Merlo estábamos acostumbrados a que las dos principales fuerzas políticas, tanto el Frente de Todos como Juntos, muchas veces discutían desde lo discursivo. Pero al momento de ocuparse de lo esencial nunca mostraron diferencias. Y esto quedó demostrado a nivel nacional con el acuerdo con el FMI donde no hubo ninguna grieta. Acá en Merlo esos dos frentes también impulsan políticas en común y, cuando se tratan temas que les convienen a los dos espacios, están en la misma sintonía.

¿Cúales fueron los primeros pasos que tomaron desde su bloque en el Concejo Deliberante?

Estamos con enormes desafíos. Acabamos de presentar un proyecto por la situación de precariedad que están atravesando los docentes de +ATR (el programa de la Provincia destinado a la intensificación de la enseñanza de estudiantes bonaerenses que requieren reforzar aprendizajes). Además, en los próximos días nos va a visitar Nicolás Del Caño y vamos a juntarnos con vecinos, laburantes y estudiantes para conversar sobre la inflación y la precarización laboral que tanto afecta a los hogares del distrito.

Como docente que sos, ¿cómo está el nivel de la Educación en tu municipio?

En Merlo hay mucha preocupación por la educación. Tenemos escuelas como la N° 15 de Pontevedra que fue abandonada por el Estado y literalmente se está cayendo a pedazos. La misma situación ocurre en la Escuela N° 76 de mi barrio, El Palomo, donde hay 63 alumnos compartiendo un mismo aula como si fueran ganado. Por esto ya hay una denuncia hecha. Con esas condiciones, a los docentes se les hace imposible poder generar un vínculo para desarrollar conocimientos. La situación es terrible.

¿Qué opinás sobre la ampliación horaria escolar que proponen desde el Gobierno?

No estoy de acuerdo, sobre todo porque fue un anuncio a los medios sin ser consultado con los trabajadores. No hay infraestructura para eso y no tienen en cuenta las horas que los docentes trabajan desde la casa corrigiendo y planificando. El kirchnerismo dirige muchos sindicatos con dirigentes de mucho peso en la Provincia, como Hugo Yasky y Roberto Baradel, y la realidad es que no están moviendo un dedo por mejorar las condiciones de los trabajadores y mucho menos por reparar su salario. Hoy estamos con escuelas que se caen a pedazos, con docentes precarizados y alumnos amontonados.

¿Qué análisis hacés de los acampes piqueteros que fueron noticia en la última semana?

Creo que el Gobierno nacional, por intermedio del Ministro de Desarrollo Juan Zabaleta, comenzó a tener una agenda derechista, similar a la del macrismo. El Frente de Todos empezó a criminalizar la protesta social, a aplicar represiones y a perseguir a los trabajadores, sin tener en cuenta que muchas de esas personas que hoy están desesperadas y marchan para pedir alimentos, son los mismos que en 2019 los votaron a ellos. Y este gobierno, que se hace llamar el gobierno de los pobres, persigue y criminaliza a los trabajadores con hambre. Zabaleta tranquilamente podría haber sido funcionario de Macri, ya que su posición es similar a la del PRO.

Los legisladores nacionales de Izquierda cobran como un docente y donan el resto de sus dietas a causas solidarias. ¿Ustedes los concejales hacen lo mismo?

Sí, claro. Nosotros entendemos que tanto las bancas de los Concejo Deliberantes, como la banca de Nicolás del Caño en el Congreso, no son nuestras, sino que son puestos de lucha para los trabajadores. Nosotros ahora estamos ocupando esas bancas de manera circunstancial. La Izquierda, a diferencia del Frente de Todos y de Juntos, o de los mismo Libertarios que hacen una demagogia terrible con este tema, todos los meses cobramos como un trabajador común y el resto de nuestras dietas la destinamos a causas obreras y populares, en beneficio de la lucha de los trabajadores. Hacemos lo mismo que Milei, pero sin vender humo, sin show y sin apropiarnos de bases de datos.