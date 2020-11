El concejal ensenadense e hijo del Intendente Mario Secco, dio positivo de Covid-19 y comenzó su aislamiento y recuperación. Así lo informó el propio funcionario a través de las redes sociales.

"Buenos días a todxs!! Quiero contarles que este Lunes desperté con síntomas, me hisope y hoy me dieron el resultado Positivo de Covid, por suerte mi Familia esta bien", señaló Nicolás Secco.

Además, el edil precisó: "Nos encontramos todos cumpliendo con el debido aislamiento y desde acá haré lo posible por seguir cumpliendo con mis responsabilidades"

Por último, Nicolás Secco agregó: "Cuídense mucho, no se confíen y no minimicen los efectos de este virus, hasta que no le pasa a uno, no se imagina lo horrible que es atravesar por esto".