Mario Secco
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Secco cruzó al kirchnerismo duro tras la derrota y arde la interna: "Se quieren limpiar el culo con los intendentes"
Mario Secco: "Poder ser parte del armado de algo serio a nivel nacional; y en nuestra Provincia, ese algo serio es Axel"
Sorpresa en Patagones: la concejal Mariel Cinirella se fue del Frente Renovador y deja aún más solo al intendente Marino
Seccó en la apertura de sesiones en el HCD de Ensenada: "Acá estoy parado para hacerme cargo de todas las que me tocan"
Convenio por viviendas: "A pesar del abandono de Nación, nos encargamos de multiplicar esfuerzos", dijo Mario Secco
Emergencia en Ensenada: Calles anegadas y 70 personas evacuadas por la gran crecida del Río de la Plata
La Región Capital: la apuesta del peronismo para que el Gran La Plata sea el epicentro de la Provincia
Kicillof en La Plata apoyó a Massa: "El futuro que imaginamos tiene sentido con un triunfo a nivel nacional"
Acto del peronismo: Kicillof apoyará a Massa desde La Plata con la consigna de que vuelva a ser ciudad capital
Kicillof encabeza el "Encuentro por la Patria", un acto de respaldo a Massa en La Plata junto a Alak, Secco y Cagliardi
El peronismo festeja: Kicillof y Massa comparten un acto en La Plata con Alak y los intendentes amigos de la Tercera
Los más votados de la Provincia: 6 candidatos a intendente de UxP y 2 de JxC lograron más del 60% del respaldo electoral
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
Elecciones Generales 2023 en la Octava: Kicillof pisó fuerte y el peronismo busca recuperar la capital de la Provincia
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