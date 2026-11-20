En una sesión marcada por las protestas de los trabajadores del volante dentro del recinto, el Concejo Deliberante de Pinamar aprobó por mayoría la desregulación del transporte de pasajeros en el partido.

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Gracias a esta resolución se deroga la prohibición vigente desde 2019 y habilita de manera legal el funcionamiento de plataformas —como Uber, Cabify o Didi—.

La ordenanza que se aprobó este viernes fue con nueve votos afirmativos del bloque oficialista frente al rechazo de la oposición.

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La derogación de la ordenanza 5363/19 sancionada hace siete años, deja sin efecto las multas y secuestros vehiculares y habilita legalmente el funcionamiento de plataformas.

En paralelo, el cuerpo legislativo sancionó un paquete de medidas compensatorias para taxis y remises habilitados que incluye la exención del 100 % en tasas, cánones y sellados municipales, la autorización para operar y cobrar viajes mediante aplicaciones propias o de terceros sin exclusividad, y el permiso exclusivo para que los taxis comercialicen publicidad estática en sus lunetas traseras sin abonar canon.

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