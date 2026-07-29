La ola de perros envenenados que conmociona a Bolívar sumó una imagen que conmovió a todo el país. Durante la movilización realizada este martes para reclamar el esclarecimiento de los casos, una niña rompió en llanto frente a las cámaras de LN+ al recordar a Turbo, su perro, una de las víctimas de los envenenamientos que afectan a la ciudad.

Ads

"Yo tuve un perro y me lo mataron. Era mi único amigo", dijo entre lágrimas mientras era acompañada por su abuela. La menor contó que su mascota se llamaba Turbo y pidió que "los policías lo atrapen y que no vuelvan nunca más. Porque es muy malo lo que hicieron".

🚨UNA NENA ESTALLO EN LLANTO YA QUE SU PERRO ES UNO DE LOS 100 ENVENENADOS EN BOLIVAR🚨



"Yo tuve un perro y me lo mataron. Era mi único amigo. Se llamaba Turbo. Quiero que los atrapen"



Estoy destruida. La cantidad de gente llorando por la muerte de sus perros... Ya son 100 las… pic.twitter.com/lGJvkdgVBj — Sueca💜🍆 (@Witchreinaa) July 28, 2026

La escena ocurrió durante la marcha convocada por vecinos, familias afectadas e integrantes de la Sociedad Protectora de Animales de Bolívar (SAPAAB), quienes se concentraron en el Centro Cívico para exigir justicia y respuestas ante una problemática que, según la organización, ya provocó entre 70 y 100 muertes de perros en lo que va del año.

Ads

Puede interesarte

La movilización recorrió la avenida San Martín hasta la comisaría y finalizó en el hall de ingreso de la Municipalidad, donde los manifestantes reclamaron ser recibidos por la intendenta interina, María Laura Rodríguez. Tras varios minutos de tensión, la jefa comunal accedió a reunirse con un grupo de representantes.

Movilización por los perros envenenados en Bolívar. Foto: Presente Noticias

En paralelo, el área municipal de Zoonosis confirmó mediante un comunicado que los animales afectados fueron efectivamente envenenados y convocó a integrantes de SAPAAB para revisar las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal con el objetivo de reunir pruebas que permitan identificar a los responsables.

Ads

Micaela Navarro, integrante de SAPAAB. Foto: Presente Noticias

En diálogo con el medio local Presente, la integrante de SAPAAB Micaela Navarro aseguró que la convocatoria tuvo un fuerte respaldo de la comunidad y advirtió que los casos siguen multiplicándose. "Es algo alarmante, no lo tenemos que dejar pasar", afirmó.

La referente explicó además que las familias afectadas deben radicar la denuncia en la comisaría o en la fiscalía, ya que ese paso resulta clave para avanzar en la investigación. "Que exijan que les tomen la denuncia porque sabemos que están teniendo dificultades para radicarla", señaló.

Navarro también indicó que la revisión de las cámaras de seguridad se vuelve compleja porque los ataques suelen producirse durante la madrugada y en amplias franjas horarias, lo que dificulta detectar movimientos sospechosos. "Creemos que esto está bastante bien planificado. La persona que lo hace elige el lugar y el horario", sostuvo.

Ads

Mientras continúa la investigación, desde SAPAAB recomendaron extremar los cuidados para evitar que los animales salgan solos a la vía pública y reiteraron que, además del riesgo para las mascotas, los cebos envenenados representan un peligro para niños y cualquier persona que pueda entrar en contacto con ellos.