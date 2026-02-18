El desgarrador testimonio del padre de Kim Gómez antes del juicio por el crimen en La Plata: "Revivir todo es muy cruel"
Marcos Gómez habló antes del juicio. Kim tenía 7 años y murió en febrero de 2025, tras ser arrastrada 15 cuadras durante un robo en La Plata. El caso reaviva el debate por la baja de la edad de punibilidad.
Este miércoles arrancó en La Plata el juicio por el asesinato de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue arrastrada durante 15 cuadras en medio de un violento robo ocurrido en febrero de 2025. Antes de ingresar a la primera audiencia, su papá, Marcos Gómez, habló del dolor y de la expectativa de una sentencia firme.
“Es un día raro, muchas sensaciones encontradas. La palabra justicia queda con sabor a poco. Es algo que lo tenemos que transitar”, expresó. Y agregó: "Revivir todo es duro, es cruel"
El principal acusado tenía 17 años al momento del hecho y hoy, con 18, enfrenta cargos por “homicidio en ocasión de robo”. El otro adolescente involucrado tenía 14 años y es inimputable, por lo que no puede ser juzgado.
Sobre este punto, el padre fue contundente al referirse al debate por la baja de la edad de imputabilidad: “Yo apoyé la baja, pero no es retroactiva. Las cosas son así, no se puede hacer nada”. Y agregó una crítica más amplia: “No laburan con los pibes, los encierran y no les dan herramientas para que salgan mejor. Van a salir y van a volver a hacer lo mismo”.
En relación con la causa, sostuvo que las pruebas son contundentes: “Hay mucha evidencia, están los videos. Espero que la condena sea ejemplar”.
El juicio se desarrolla a puertas cerradas en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 y se extendería, en principio, hasta el 27 de febrero. Si es condenado, el joven podría recibir una pena de entre 10 y 25 años de prisión, aunque el régimen penal juvenil contempla posibles reducciones.
Mientras la discusión sobre la edad de imputabilidad sigue abierta en el Congreso y en la Provincia de Buenos Aires, la familia de Kim espera una respuesta judicial que —según admiten— nunca alcanzará para reparar la pérdida.
