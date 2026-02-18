Este miércoles arrancó en La Plata el juicio por el asesinato de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue arrastrada durante 15 cuadras en medio de un violento robo ocurrido en febrero de 2025. Antes de ingresar a la primera audiencia, su papá, Marcos Gómez, habló del dolor y de la expectativa de una sentencia firme.

“Es un día raro, muchas sensaciones encontradas. La palabra justicia queda con sabor a poco. Es algo que lo tenemos que transitar”, expresó. Y agregó: "Revivir todo es duro, es cruel"

El principal acusado tenía 17 años al momento del hecho y hoy, con 18, enfrenta cargos por “homicidio en ocasión de robo”. El otro adolescente involucrado tenía 14 años y es inimputable, por lo que no puede ser juzgado.

Sobre este punto, el padre fue contundente al referirse al debate por la baja de la edad de imputabilidad: “Yo apoyé la baja, pero no es retroactiva. Las cosas son así, no se puede hacer nada”. Y agregó una crítica más amplia: “No laburan con los pibes, los encierran y no les dan herramientas para que salgan mejor. Van a salir y van a volver a hacer lo mismo”.

En relación con la causa, sostuvo que las pruebas son contundentes: “Hay mucha evidencia, están los videos. Espero que la condena sea ejemplar”.

El juicio se desarrolla a puertas cerradas en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 y se extendería, en principio, hasta el 27 de febrero. Si es condenado, el joven podría recibir una pena de entre 10 y 25 años de prisión, aunque el régimen penal juvenil contempla posibles reducciones.

Mientras la discusión sobre la edad de imputabilidad sigue abierta en el Congreso y en la Provincia de Buenos Aires, la familia de Kim espera una respuesta judicial que —según admiten— nunca alcanzará para reparar la pérdida.