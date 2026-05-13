La cuarta Marcha Federal Universitaria dejó este martes una fuerte postal de movilización en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Mientras el acto central se desarrolló en Plaza de Mayo, universidades nacionales, regionales de la UTN y centros educativos bonaerenses replicaron protestas, marchas y actividades simbólicas en reclamo de mayor presupuesto para la educación superior.

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En ciudades como Bahía Blanca y Mar del Plata las convocatorias fueron multitudinarias, con columnas integradas por estudiantes, docentes, investigadores, sindicatos y vecinos. También hubo actividades en La Plata, Tandil, Necochea, Olavarría, Junín, San Nicolás, Trenque Lauquen y General Madariaga.

En Bahía Blanca, donde funcionan la Universidad Nacional del Sur y la UTN, la movilización reunió a miles de personas sobre avenida Alem. Según medios locales, la columna superó las siete cuadras y reclamó por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de rechazar el ajuste sobre ciencia, becas y salarios docentes.

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En Mar del Plata, la marcha organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, gremios docentes y centros de estudiantes recorrió el centro de la ciudad detrás de una bandera con la consigna “Milei cumplí la ley”. La movilización culminó frente al monumento a San Martín con un acto central.

En La Plata, aunque gran parte de la comunidad universitaria viajó a Capital Federal, también hubo una concentración espontánea frente al Rectorado de la UNLP para quienes no pudieron trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires.

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En Tandil, la protesta tuvo como epicentro la Universidad Nacional del Centro (Unicen), donde una columna de unas cuatro cuadras denunció el deterioro presupuestario y salarial. Participaron docentes, estudiantes, investigadores, gremios y organizaciones sociales.

También hubo actividades en Olavarría, donde la jornada concluyó con la lectura de un documento en el Paseo Jesús Mendía, y en Necochea, donde se realizó una marcha de antorchas bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.

En San Nicolás, la modalidad elegida fue un “abrazo simbólico” frente a la sede local de la UTN. Allí participaron estudiantes, docentes y dirigentes políticos. Desde el Centro de Estudiantes señalaron que la actividad buscó darle lugar a quienes no pudieron viajar a otras ciudades por cuestiones económicas, laborales o académicas.

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En Junín, la comunidad educativa de la Unnoba realizó una protesta con corte de tránsito y un conversatorio abierto. Mientras tanto, en Trenque Lauquen, la UTN llevó adelante una asamblea y una marcha simbólica.

El decano de la UTN Trenque Lauquen, Patricio Picco, explicó que la situación salarial y presupuestaria afecta directamente el funcionamiento de las universidades. “Los salarios han ido disminuyendo mes a mes, no tenemos paritarias y los incrementos son muy por debajo de la inflación”, sostuvo en diálogo con FM Tiempo.

Además, advirtió sobre el impacto del recorte en becas doctorales y en la formación de futuros investigadores y docentes. “No creemos que se salga de una crisis con menos educación, se sale con más. La universidad pública es un privilegio que debemos defender”, afirmó.

La jornada de protesta estuvo atravesada también por la polémica decisión del Gobierno nacional de modificar el Presupuesto 2026 con recortes en educación y universidades. Entre otras medidas, se eliminaron partidas para programas educativos y obras de infraestructura universitaria.

En ese contexto, el decano de Humanidades de la Universidad Nacional del Oeste, Raúl Díaz, reveló que la casa de estudios sufrió un recorte de 5 mil millones de pesos en su presupuesto de funcionamiento para este año.

La Marcha Federal Universitaria volvió así a tener una fuerte repercusión en territorio bonaerense, con manifestaciones que se extendieron desde grandes ciudades hasta sedes regionales del interior provincial, en una jornada marcada por el reclamo en defensa de la universidad pública.