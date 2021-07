La interna de Juntos por el Cambio también se vive en la postulación de candidatos para los municipios. En este caso, el ex presidente Mauricio Macri mencionó al cantante de cumbia “El Dipy” como un potencial candidato para La Matanza pero el diputado nacional del PRO, Hernán Berisso, marcó las diferencias con esa postura.

“Creo que es válido que el expresidente, Mauricio Macri, pueda querer apadrinar a algún candidato de La Matanza, él es el fundador del espacio y tiene todo su derecho, pero también hay una realidad, que es la que venimos trabajando hace muchos años, y es que Alejandro Finocchiaro sea candidato a intendente en 2023”, expresó el diputado nacional del PRO, Hernán Berisso, en diálogo con El1 Digital.

El legislador del PRO apoya al espacio de Horacio Rodríguez Larreta quien impulsa el salto de su vice Diego Santilli a la Provincia y propone un armado de dirigentes vinculados a “la política”. Del otro lado de la interna Mauricio Macri y Patricia Bullrich abren el juego a personalidades vinculadas a otras áreas como “El Dipy” o Maximiliano Guerra.

"Nosotros trabajamos seriamente y lo venimos haciendo hace mucho en La Matanza, entonces no son acertadas las posturas del expresidente de intentar imponer a ‘El Dipy’", enfatizó el legislador Berisso.

“Por ende, creo que lo de ‘El Dipy’ es válido, pero es poco serio”, insistió Berisso. “Evidentemente, esto es producto de las posibles, o no, porque todavía no se sabe, internas de estas elecciones. Algunos quieren posicionar a personalidades públicas como candidatos, desconociendo el trabajo que se viene realizando en el territorio”, analizó.

“A este chico (El Dipy) no lo conozco y no lo cuestiono, es una figura pública, pero no conozco sus cualidades como dirigente, o si tiene trabajo territorial. Ni siquiera sé si está viviendo en La Matanza actualmente, así que me parece que esto es producto de estas tensas negociaciones que están tratando de posicionar a distintas figuras y dirigentes. Pero nosotros trabajamos seriamente y lo venimos haciendo hace mucho en La Matanza”, afirmó Berisso.