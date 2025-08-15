Erik Coco Lamela, a los 33 años, anunció de manera sorpresiva el final de su carrera profesional. El mediocampista explicó que padeció problemas crónicos en sus caderas y pese a intervenciones y tratamientos, no pudo revertir la situación para competir en el más alto nivel.

“Para los que no saben, tengo problemas en las caderas, hace 11 años que comenzaron y en 2017 fui operado de ambas, siendo la izquierda la más afectada. Fue un año difícil, tenía mucho miedo, pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años.”

El atacante reveló que luego de someterse a dos operaciones en sus caderas, le advirtieron que, aunque podría extender su carrera cuatro años más, los problemas volverían:

“Me dijeron que con el tiempo iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo ahora. Con mucho sacrificio, pasando horas con fisios, fortaleciendo en el gimnasio, infinitas inyecciones y tratamientos, logré jugar más del doble. Eso sí, fue un esfuerzo que solo los que estuvieron cerca lo saben realmente. Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día”.

“Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones, empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar. Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se termina todo este esfuerzo”, detalló el futbolista.

El exjugador de River Plate jugó esta última temporada en el AEK Atenas pero terminó rescindiendo el contrato. Antes de llegar a esta institución, había sonado su vuelta al equipo que lo vio nacer pero él mismo se descartó al considerar que no estaba en condiciones físicas. La decisión del retiro aporta claridad a ese momento.

Carrera futbolística

Lamela se formó en River Plate y debutó en la primera división siendo muy joven. Su recorrido europeo incluyó etapas en la Roma y el Tottenham, un paso por Sevilla y su último ciclo en el AEK. En total, jugó más de 500 partidos oficiales y marcó 87 goles entre todos los clubes donde jugó.