EL DESESPERADO RELATO DE UN CAMIONERO

"Por las redes sociales no llaman héroes pero en los pueblos nos cierran los baños, nos cierran las estaciones de servicio. Paramos para calentarnos agua para un mate cocido y viene la gente y nos echa". El relato de un camionero a LaNoticia1.com describe de cuerpo entero la dramática situación que están viviendo los transportistas en territorio bonaerense, con Intendentes que cierran los accesos a sus municipios y con vecinos que los echan cada vez que se detienen a descansar o comer algo.

"Lo que estamos pasando en este momento no se como describirlo. Por las redes sociales nos llaman héroes pero la verdad es que cuando llegás a los pueblos, la mayoría están cerrados y no te dejan entrar. Tampoco podés parar en ningún lado a calentar agua para un mate cocido porque viene la gente y te echa. Hay lugares donde ni siquiera podés detenerte unos minutos a descansar o a tomar un medicamento", señaló a LaNoticia1.com Hernán Galli, uno de los tantos camioneros que maneja por las rutas bonaerenses.

Según relató el transportista a este medio, "hay muchos camioneros que carecen de muchas cosas y no están preparados para esto. No tienen pavas, ni ollas ni un fuego para calentar". "En Rodovía, por ejemplo, un lugar ícono para los camioneros en Bahía Blanca donde habitualmente podemos cargar combustible, comer y bañarnos, están cerrando las duchas. Nosotros también somos personas. Estamos lejos de nuestras casas, de nuestros hijos. y lo único que pedimos el trato básico como a cualquier ser humano", explicó angustiado.

"Este trato que estamos recibiendo te da mucha impotencia y ganas de largar todo. Hay muchos choferes que ya están muy cansados de toda esta situación. En los pueblos nos señalan y nos evitan como si fuéramos apestados. La paranoia colectiva es muy grande", subrayó Galli quien también arremetió contra el sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano: "Nuestro gremio está totalmente borrado. Es una vergüenza. Nos sacan miles de pesos durante todo el año y ni siquiera nos dan un barbijo o un alcohol en gel".

"Queremos que la gente sepa que somos personas. Que tenemos rostros, que tenemos nombres, que tenemos hijos. Yo a mi familia no la veo hace 40 días por el tema de la cuarentena y ahora ni siquiera tengo derecho a parar cinco minutos a calentarme agua. Esto no es joda. Toda la gente que nos cierra las puertas de los pueblos se creen que la comida es distribuida por robots. Cuando empiecen a tener desabastecimiento los quiero ver. la gente nos echa por miedo, por ignorancia", agregó el camionero a LaNoticia1.com.

Por otra parte, Galli cuestionó aquellas Comunas que mantienen cerrados sus ingresos: "No es tan difícil poner en el acceso de cada pueblo a un empleado municipal que nos facilite las cosas o que nos designen un lugar en las afueras de cada localidad para que podamos parar a descansar, a comer algo o a tomar algún medicamento". Y resaltó que están totalmente "desamparados" por la sociedad": La gente no entiende que no tenemos donde para, no tenemos donde comprar, no tenemos donde abastecernos".

Por último, el trabajador reflexionó: "Nosotros además de choferes somos mecánicos, gomeros y electricistas porque no hay nada abierto y nadie nos quiere ayudar. No tenemos ni siquiera una ferretería a la que podamos acudir porque nos cierran las puertas. "Si llegás a encontrar 'La Gotita' en una estación de servicio en vez de cobrártela 80 pesos te la cobran 300 y no se ponen colorados. O te cobran una empanada a 100 pesos porque no tenés ningún otro lugar para ir a comprar. Es todo una locura", concluyó.

CADA VEZ MÁS MUNICIPIOS CIERRAN SUS ACCESOS

En medio de la cuarentena, Dolores, Ezeiza, Olavarría, Necochea, Bolívar, Azul, San Vicente, Lobos, Monte y Almirante Brown ya cerraron un gran porcentaje de sus entradas. Mas allá de las medidas nacionales anunciadas y pese a las recomendaciones del presidente Alberto Fernández, cada municipio tomó sus propias medidas con el fin de resguardar a la población. Además, en muchos distritos bonaerenses se limitó la circulación y se cambiaron los horarios de locales de abastecimiento de alimentos y farmacias.

QUÉ DICEN DESDE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, fue la única voz oficial del Gobierno de Axel Kicillof que criticó abiertamente a aquellos intendentes, la mayoría de ellos alineados en su mismo espacio político, quienes decidieran bloquear los accesos a sus partidos con montículos de tierra para poder controlar mejor a los que cruzan los límites de la jurisdicción. En ese sentido, el funcionario provincial llamó a ser "solidarios" pidió a los jefes comunales "ser coherentes" con las medidas del Gobierno nacional.

PIDEN QUE EL TRANSPORTE PUEDA INGRESAR A LOS MUNICIPIOS CERRADOS

Distintas instituciones que representan a la cadena agroindustrial nacional elevaron este miércoles una carta a los gobernadores de todo el país para pedirles que el transporte pueda ingresar a los municipios cerrados por los Intendentes. Sostienen que es imposible el acceso de cargas y que en cada ciudad se encuentran con cortes que impiden en desarrollo de actividades esenciales.