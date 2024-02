Vivir entre piedrazos, tiroteos, detonaciones y hasta bombas molotov caseras, parece el escenario de una batalla que se libra en algún país lejano, sin embargo esa es la realidad que viven muchos hogares en el interior de la Provincia. La historia de Johana Cabañas, es sólo la punta del iceberg de una escena que se replica en la cotidianeidad de diferentes barrios.

En diálogo con LaNoticia1.com , la mujer relató que vive un verdadero calvario desde que quedó en medio del enfrentamiento entre dos bandas en la localidad de San Pedro. Tras ser acusada de “buchona” por sus vecinos, una familia con reconocida trayectoria delictiva y ser atacada a tiros, Johana huyó y ahora teme volver a su casa.

La mujer contó cómo huyó hace tres semanas cuando los “Luna” le dispararon a quemarropa a ella y a su madre que vivía en la casa del fondo. Como si fuera la protagonista de una película de acción, Johana reunió unas pocas cosas y escapó por una barranca.

“El 17 de enero de este año estaba en mi casa, hacía unas horas que había venido de trabajar. Estaba lavando la ropa de mis hijos cuando escucho una detonación. Entonces yo salgo y era una de esas personas que integran la familia Luna”, explicó Johana.

Y continuó: “Dispara a mi casa, la bala entra por una de las ventanas y me roza la costilla izquierda. A esto él (el agresor) empieza a gritar que salga, que salga, que me vaya, que me vaya de mi casa, porque la iban a incendiar y nos iban a quemar”.

Luego de escapar estuvieron una hora escondida entre pastizales hasta que una vecina los ayudó a escapar y logró llegar a la casa del padre de sus hijos. Su madre y la pareja también tuvieron que irse.

“Por las barrancas que tengo detrás de mi casa, que tengo una puerta, sacando a mis tres hijos como si yo fuera la persona que estaba haciendo algo malo y dejé mi casa, dejé todo. Solamente me fui con la ropa que tenía puesta y alguna documentación que tenía de mis hijos en la cartera, nada más”, relató quebrándose en llanto.

Al contexto de violencia en el que viven Johana y los vecinos de la zona de Fray Cayetano Rodríguez y Mateo Sbert, se suma la institucional, recién casi 10 horas después de los hechos, Johana logró que le tomen la denuncia. “En la comisaría no me atendían, no me atendían. Se hicieron la 1, las 2, las 3 y todavía seguía sentada esperando que me atendieran y no me atendieron”, cuenta.

“Me dijeron que no había oficiales, que no tenían móvil. Bueno, miles de excusas. Me voy, cansada, porque estaba cansada de la situación que habían pasado. Vuelvo a las 6 de la tarde, a esperar porque había mucha gente y me quedo. Entonces me toman la denuncia, a las 10 de la noche de ese día. O sea, ocurrió a las 1 de la tarde y me toman a las 10 de la noche la denuncia”, dijo.

“Yo del 17 de enero que no como, no duermo. Estamos en la casa de los abuelos de mi hijo, donde hay mucha gente viviendo ahí, donde llega un cierto punto que a uno le molesta al otro. Y yo tengo lo mío, yo quiero lo mío. Ellos no tienen que quedarse con lo que es mío. A mí me costó todo lo que tengo ahí adentro”.

En Fiscalía le dijeron a la joven que vuelva a la casa y que cualquier cosa llame a la policía. Ella sabe que no puede volver y que sus agresores ni siquiera respetarían una restricción perimetral. Teme por su vida, la de sus hijos y que usurpen su casa y la de su mamá que vive atrás. La mujer también tuvo que huir luego de que los delincuentes la amenazaron con las mismas advertencias que le hicieron a su hija.

“No tengo más miedo porque perdí todo, porque perdí las cosas de mis hijos, porque perdí mi casa, la que me costó, perdí todo lo que tenía adentro, que me costó horas de trabajo, calor, frío, cosas que ellos no conocen, no conocen el trabajo, a mí me costó todo, desde un picaporte hasta una canilla”, explicó Johana sin poder dejar de llorar.

El relato de Johana y su clamor desesperado para que los vecinos pierdan el miedo y hablen, da cuenta de una situación que hoy es noticia, pero que forma parte de la vida cotidiana de muchas familias en el interior de la Provincia. En un contexto de desprotección policial, las bandas delictivas toman el control de los barrios y los vecinos quedan a merced de sus enfrentamientos.

Quiénes son los Luna y los Cabrera

En los primeros días del año trascendió la noticia de un tiroteo protagonizado por los Luna y los Cabrera del que resultaron al menos dos heridos y que tuvo como consecuencia una serie de allanamientos, aunque todos con resultados negativos. Para los vecinos no fue una sorpresa, el enfrentamiento entre ambas familias es habitual en el barrio.

“Otro fin de semana rehenes de los Luna y de los Cabrera en la zona de Mateo Sbert y Liniers. No se que están esperando para actuar. Quizás actuemos los vecinos o haya otro muerto como Vanesa Martínez”, dice el mensaje desesperado de una persona que vive en el barrio Cruz Roja.

El vecino se refiere a los hechos ocurridos en septiembre de 2020 que se cobró la vida de Vanesa Martínez, quien quedó en medio de una balacera entre las bandas y por cuyo homicidio Matías Bergara fue condenado a 14 años de prisión.

Jonathan Luna cumplió condena por homicidio, salió y a las pocas semanas fue detenido por robo a mano armada pero recuperó la libertad sin mayores problemas y Johana relata que se la pasa en la vereda sentado con un arma a su lado.