Nahuel Alejandro Tagliaferro, un joven de 25 años oriundo de La Plata, se encuentra en una situación crítica tras ser baleado en un presunto tiroteo narco en Playa del Carmen, México. El incidente ocurrió el pasado 21 de agosto cuando Nahuel regresaba a su casa y pasó frente a un bar donde se generaron los disparos. Como resultado, sufrió heridas graves en su pierna y pie derecho, incluyendo una fractura múltiple en el fémur y un aneurisma en la rodilla.

Nahuel, quien reside en México desde hace cinco años y trabaja como chef en un restaurante, no puede ser operado en ese país debido a que no es ciudadano ni residente permanente. Ante esta situación, su familia inició una campaña para recaudar fondos y poder trasladarlo a Argentina, donde podría recibir la atención médica que necesita con urgencia.

"Él no puede viajar solo, así que hay que ir a buscarlo o tiene que venir con alguien. Nosotros no tenemos los recursos, entonces se nos ocurrió hacer una colecta", explicó su tío Jonathan en declaraciones al portal 0221. Aunque la Cancillería argentina colaboró con la búsqueda de donantes de sangre, informó que no puede cubrir los costos del tratamiento ni el traslado.

La familia de Nahuel también se encargó de aclarar que él no estaba involucrado en el conflicto que desencadenó el tiroteo. Desesperados por la situación, los familiares del joven están solicitando ayuda económica para traerlo de vuelta a Argentina. Para quienes deseen colaborar, difundieron el alias "BESO.MALTA.FOCA" a nombre de Araceli Marta de La Canal, vinculado al Banco de la Provincia de Buenos Aires.