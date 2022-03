La concejal quilmeña, Daniela Conversano, denunció que fue víctima de violencia de género y tras denunciar el hecho actualmente se encuentra con una perimetral. La edil de Juntos hizo pública su situación durante un acto político de mujeres que se llevó a cabo en el municipio bonaerense de Ezeiza.

"Estoy con una perimetral y con botón antipánico, igual tengo miedo. Pero también sé que seguir callando por vergüenza me sigue victimizando. La Justicia también me sigue victimizando. Entonces me pareció importante, que todas conozcan, mi situación porque sé que es la de muchas", contó Conversano.

"Aunque me de vergüenza y me cueste, me pareció importante para poderlo visibilizar", indicó la concejal, que en declaraciones publicadas por el medio local ElSuburbanoDigital, confesó: "Desde que denuncié, mi vida se convirtió en un infierno. No puedo continuar con mi vida normal y se hace muy difícil".

"Y hoy estoy acá para pedirles ayuda y acompañamiento porque necesito cambiar, por lo menos, el futuro de mis hijos. Y solamente quería compartirlo con ustedes porque si sigo callando, sigo siendo cómplice”, concluyó en su dramático relato la dirigente radical y abogada laboralista ante decenas de mujeres.