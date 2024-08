Santiago Gómez Cora, entrenador de Pumas 7 (que finalizaron séptimos), compartió su mala experiencia durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y cargó durísimo contra la organización.

🗣️ "No me quedo con nada de París. Hostilidad en la calle, insultos. En la villa no había buena comida. Solo la experiencia y el placer de poder llevar al equipo argentino a la máxima competencia".



🏉 Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7s en #DEPORTVCentral. pic.twitter.com/91fLNmP4pR — DEPORTV (@canaldeportv) July 31, 2024

“Dejé todo lo que decía “París”, en relación a ropa, recuerdos que nos habían regalado. No extraño nada de lo que vivimos. Mucha hostilidad en los estadios, en la calle, gente y familiares que nos contaba que recibía insultos mientras caminaba”, empezó contando Gómez Cora a DeporTV. “No me quedo con nada de París", sentenció.

Gómez Cora dijo que incluso en la Villa Olímpica “no había buena comida, no había proteínas” y que “no fueron buenos los traslados, la logística, filas largas para poder comer que si no la hacías la comida se acababa”. "La verdad es que no fue buena la experiencia más allá de la alegría de poder competir al máximo nivel”, señaló.

“Más allá de que Argentina pierde por nosotros mismos, fijate que Francia seven entró dos días antes de la competencia a la Villa Olímpica, estaban en un hotel y por algo sería…”, disparó. Además mencionó “que un deportista de alto rendimiento tenga que esperar 40 minutos haciendo una fila para que le den una hamburguesa, que era lo único relacionado a carne, explica la causa por la cual hubo muchas figuras y estrellas que deciden no entrar a la Villa”.

El DT puma también señaló: “Por esto de reducir los costos no teníamos aire acondicionado con 35 grados en la calle, los jugadores no pudieron dormir las primeras noches y nos daban una suerte de ventiladores ecológicos que no enfriaban nada…”.

“Son deportistas de alto rendimiento, acostumbrados a ciertos estándares y no los podés hacer venir y dormir en una cama de cartón, sin aire acondicionados, estuvimos un día entero sin agua. Para darte más detalles, Las Leonas tuvieron que mudarse de edificio porque estaban tapados los baños y desbordaba de todo…”, graficó.