El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, salió a responder las críticas del gobernador Axel Kicillof y de su equipo económico por el avance del acuerdo comercial con Washington. El diplomático aseguró que el entendimiento “va a mejorar” la situación de la provincia de Buenos Aires y calificó de “absurdo” pensar que generará un efecto negativo.

Las críticas habían sido encabezadas por Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense, quien advirtió que el pacto “pega de lleno en la Provincia”. Sus declaraciones se sumaron a otras voces que cuestionaron el joint statement firmado la semana pasada como paso previo al acuerdo bilateral.

En diálogo con Radio Mitre, Oxenford defendió los lineamientos del entendimiento y afirmó que traerá “beneficios concretos” para la producción bonaerense. “No está muy bien la provincia de Buenos Aires y va a estar mejor. Se va a entender en detalle una vez que se firme el acuerdo”, remarcó.

Uno de los puntos centrales mencionados por el embajador es la apertura del mercado de carne argentina hacia Estados Unidos, una medida que —según explicó— tendrá impacto directo en distritos productivos del interior bonaerense. “Eso afecta positivamente a la Provincia. Es absurdo pensar que será negativo”, dijo.

Si bien evitó dar cifras oficiales, Oxenford sugirió que las exportaciones cárnicas podrían multiplicarse por cuatro, pasando de 20.000 a 80.000 toneladas anuales, un escenario que —expresó— resultaría “auspicioso” para las provincias productoras.

“La única provincia que hoy podría decir con certeza absoluta que esto es positivo son las provincias productoras de carne. Porque se menciona específicamente esto”, cerró el embajador.