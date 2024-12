Mayra Ruth Martínez tiene 14 años y hace poco más de un año comenzó a practicar Artes Marciales Instituto Argentino de karate Kempo (IAKK), del barrio de Villa Elvira de la ciudad de La Plata. La joven compitió en el “World Cup Argentina 2024" que se desarrolló en Moreno y se llevó la medalla dorada con 7 puntos en Kumite (combate), en la categoría de 50 a 60 kilos. de 14 a 18 años.

El logro de la adolescente motivó que el Concejo Deliberante de La Plata decidiera declararla Joven Protagonista de la ciudad “por ser un ejemplo de dedicación, superación y constancia”. El diploma entregado durante la sesión especial del pasado viernes 13 de diciembre, también distingue a Mayra porque “su historia demuestra la importancia del rol social y comunitario del deporte en los clubes barriales”.

En esa línea se expresó la concejala Cintia Mansilla de Unión por la Patria (UxP), impulsora del proyecto quién durante su oratoria de reconocimiento valoró la importancia de “comprender que lo más importante no es el triunfo sino poder generar nuevos habitos en la forma de relacionarnos con nosotros”.

“Nos enteramos por las noticias del logro de haber participado en un campeonato mundial y haber traido a nuestra ciudad la medalla dorada siendo ganadora en su categoría, lo cual es un orgullo sin dudas y quiero pedir un aplauso para ella”.

La legisladora también agradeció la presencia de sus compañeros de escuela que desde las gradas del recinto seguían la escena y se deshacían en aplausos. “Agradecer a la escuela en particular, construyen redes de solidaridad y de compartir”.

Cuando concluyó la alocución de Mansilla y con un ambiente cláramente emocionado ante la sonrisa tímida de Mayra que no se le borró en ningún momento, llegó el turno de la joven de contar su experiencia.

Una larga y dulce espera

Promediaban las 14.00 y Mayra, su familia, amigos y compañeros del DOJO habían aguardado en las gradas durante toda la sesión mientras se entregaban otros reconocimientos. En ese momento se la invitó a acercarse a la antesala al recinto, donde esperó por unos minutos junto a su padre y tres de sus hermanos.

Cuando por fin estuvieron todos dentro de la sala y llegó su turno de sentarse frente a la sala, todos los presentes que llevaban varias horas sesionando, se contagiaron de la sonrisa de Mayra. La joven tomó la palabra, y aunque al principio le costó soltarse, no olvidó los consejos que le dio su hermana mientras aguardaban el ingreso.

“Bueno, muchas gracias porque esto es un empujón a seguir haciendo y cumpleindo promesas que hice, y esto me es una gran ayuda, porque la verdad que es complicado. También quiero agradecer a la gente que vino a apoyar, me ayuda mucho, muchas gracias”, inició Mayra.

“Para mí es una gran ayuda, porque… nada, estos últimos meses fueron difíciles, porque mi querido maestro…. bueno…. no está más, pero él tenía mucha fe en mí, y yo me hice una promesa porque mi sueño es cumplir esa fe que él tenía hacia mí, y hacia todos mis compañeros, porque son todos muy buenos también”, describió la joven, en referencia a Cristina De Marco fundador del DOJO y muy querido por todos sus alumnos. El hombre falleció hace unos meses en medio de un episodio de inseguridad.

"Esto ayuda mucho a mi carrera, y mi sueño es llegar a enseñarles a mucha gente que este camino es muy único, se comparten cosas únicas y te divertís mucho, aprendés muchas cosas importantes, y bueno, no sé qué palabras usar. Creás buenos lazos con mucha gente, y esas personas que capaz que no se encuentran, en estos lugares se encuentran a ellos mismos, y te ayudan a abrirse”.

“Bueno, a mí me ayudó mucho, porque yo… a mí siempre me costó comunicarme con mucha gente, pero me ayudó a poder tener buenos amigos y a tener un poco más de confianza”, dijo Mayra ya muy emocionada y habiendo conquistado las sonrisas de todos los ediles, la prensa y presentes en la sala. “Bueno, estar acá me ayuda mucho, porque no sé, es un nuevo escalón, así que estoy muy feliz”, concluyó y las lágrimas ya no le permitieron continuar hablando.

Antes de recibir su reconocimiento de mano del presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Gallard, parada en las escalinatas al lado de la banca se tomó la medalla que llevó colgada en el cuello toda la mañana y mirando a todos dijo: “Esta medalla es para la ciudad”. El llanto la embargó nuevamente mientras todos aplaudían.