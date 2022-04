El ex senador nacional Esteban Bullrich, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace casi un año, publicó este domingo en sus redes sociales una sentida reflexión y un mensaje de esperanza por Pascua. Junto a imágenes de Jesús y la Virgen María, el ex legislador de 52 años posteó un video en el cual se puede oír su mensaje a través de una aplicación que reproduce su propia voz en off, ya que la ELA es una enfermedad que, con el tiempo, provoca parálisis muscular progresiva y genera dificultades para realizar diversas tareas, como hablar o comer.

“Hace casi 2 mil años, en esta fecha, el hombre Dios resucitó para demostrarnos que hay esperanza, incluso en la oscuridad más grande. Resucitó para demostrarnos que para él no hay imposibles, que con él somos mayoría aplastante. Con él caminamos sobre los mares más bravíos”, señaló en su mensaje el ex representante de Juntos por el Cambio, que se aferró a su fe católica desde el diagnostico de su enfermedad.

Que esta Pascua nos traiga luz para iluminar nuestra vida, esperanza para guiarnos fuera del laberinto de nuestros miedos y amor para acompañarnos en el camino. ¡Feliz Pascua de Resurrección para todos! pic.twitter.com/MXWx0NHoY2 — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) April 17, 2022

“Resucitó para que sepamos que, incluso, la muerte no puede vencernos. Resucitó para asegurarnos que es la verdad, resucitó para demostrarnos que el amor todo lo puede. Venció a la muerte para que sepamos que con él no hay nada que temer”, continuó el exsenador por la provincia de Buenos Aires, quien había sido electo en 2017. Y concluyó: “Que esta Pascua nos traiga luz para iluminar nuestra vida, esperanza para guiarnos fuera del laberinto de nuestros miedos, y amor para acompañarnos en el camino. ¡Feliz Pascua de resurrección para todos!”.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, que le fue diagnosticada a Esteban Bullrich en abril pasado, es una enfermedad neurológica degenerativa que provoca parálisis muscular de manera progresiva y genera con el tiempo muchas dificultades tanto para moverse como para hablar. En diciembre, en su última sesión como legislador, Bullrich se despidió de la Cámara de Senadores con un sentido mensaje que emocionó a todo el recinto.