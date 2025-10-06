La expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, compartió las novedades que le transmitieron los profesionales de la salud sobre Thiago Medina, quien permanece internado en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega tras su grave accidente del 12 de septiembre.

"Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar", señaló en su publicación, mostrándose agradecida por el avance en la recuperación del padre de sus hijas. Y luego detalló: "Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor. Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando".

Y continuó: "Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia, y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente", expresó. "Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él. Gracias por todo", cerró Daniela en su publicación, agradecida con todo el apoyo recibido en los últimos 20 días tras el accidente del ex GH.

Parte médico

“El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”, precisó la directora ejecutiva del hospital de Moreno, Dora Agüero.

Detalló, además, que ya se alimenta por sus propios medios, que recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación y que se pudo reencontrar con sus familiares.

