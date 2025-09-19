Thiago Medina finalmente fue operado este viernes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno con el objetivo de “reparar la parrilla costal” luego del grave accidente con su moto cuando impactó contra la parte trasera de un auto en la intersección de Avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.

Tras varias horas en el quirófano, la madre de sus hijas Daniela Celis usó sus redes sociales para comunicar los resultados de la cirugía. “Thiago recién salió del quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones, con buena reparación de la parrilla costal”, comentó la ex Gran Hermano en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Thiago permanece en terapia intensiva. Estable. En este momento no requiere droga para la presión”. “Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración. Toda la fe, luz y fuerza llegan”, cerró la influencer.

Este viernes por la mañana se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina que aseguraba que decidieron operarlo, luego de no haber levantado fiebre durante la noche.

Medina alcanzó popularidad en el reality de Telefé, donde se hizo conocido por su relación con Celis. Ambos se convirtieron en padres en enero de 2024, pero confirmaron su separación en mayo de 2025.

