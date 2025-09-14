El exparticipante de “GH”, Thiago Medina, está en estado "crítico y reservado" según el parte médico brindado por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras el grave choque sufrido este viernes.

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. El estado continúa siendo crítico y reservado", señala el informe que recibió la familia en el correr del día. "La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución", cierra el comunicado.

Medina, de 22 años, saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano Argentina. Fue parte de la temporada 2022, donde conoció a Daniela Celis, formó pareja y tuvo dos hijas. Actualmente están separados.

El accidente de tránsito ocurrió al chocar con un auto mientras viajaba en su moto. Por el impacto en su zona torácica y abdominal debieron extirparle el bazo mediante una cirugía.

La familia, por su parte, desmintió que las imágenes de una moto que están circulando pertenezcan a las del accidente, del que aún no se han brindado mayores detalles. Se sabe, sí, que Thiago viajaba de casco al momento del choque.

