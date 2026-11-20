El exintendente de Moreno Walter Alejandro Festa se declaró culpable del delito de defraudación a la administración pública en el marco de un juicio abreviado. El acuerdo presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes contempla una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

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La aceptación del exmandatario comunal se produjo este miércoles, luego de que la fiscalía impulsara el entendimiento para evitar la realización del debate oral, que tenía previsto comenzar el 17 de noviembre. Ahora, el tribunal deberá resolver si homologa el acuerdo y establece formalmente la condena.

El requerimiento fue presentado el 5 de noviembre por el fiscal Guillermo Massaroni. Además de los tres años de prisión en suspenso, contempla reglas de conducta durante el mismo período y el pago de las costas judiciales.

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La presentación también incluyó otros delitos investigados en el expediente, entre ellos incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica.

La investigación por los empleados municipales que no trabajaban

La causa se originó a partir de una investigación sobre presuntas irregularidades en las designaciones de personal dentro del Municipio de Moreno durante la gestión de Festa.

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De acuerdo con la hipótesis fiscal, habría existido un mecanismo mediante el cual se incorporaban personas a la planta municipal que no cumplían tareas efectivas para la comuna, mientras que los salarios correspondientes terminaban en manos de un dirigente social.

Según la pesquisa, esos recursos habrían sido utilizados para financiar actividades políticas y movilizaciones partidarias.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, con intervención de la fiscal Gabriela Urrutia y el trabajo investigativo de Walter Velázquez.

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Además de Festa, en el expediente aparecen involucrados la exfuncionaria municipal Lucía Alejandra Vázquez, Fernando Sebastián Adorno, Gisela Alejandra Hauscarriaga, Hugo Rubén Ortiz y Jorge Alberto Vila.

El vínculo con la causa del Movimiento Octubres

El expediente contra el exintendente surgió a partir de otra investigación judicial que apuntaba al Movimiento Octubres por supuestas extorsiones a beneficiarios de programas sociales.

La denuncia inicial fue presentada por una mujer que aseguró que referentes de la organización exigían aportes económicos mensuales a titulares de planes sociales y aplicaban sanciones a quienes no asistían a reuniones o movilizaciones.

La investigación derivó en allanamientos y detenciones de cuatro integrantes de la agrupación, entre ellos Hugo Rubén Ortiz.

A partir de escuchas telefónicas y otros elementos recolectados, los investigadores avanzaron sobre la presunta existencia de empleados municipales que figuraban en los registros oficiales, pero que no prestaban servicios para el Estado local.

La acusación sostiene que parte de los salarios de esas personas habría sido canalizada hacia dirigentes de la organización para sostener actividades políticas.

Otro de los puntos bajo análisis fueron una serie de decretos de altas y bajas de personal confeccionados el 5 de abril de 2019, pero con efectos retroactivos al primer día de ese mes. Para la fiscalía, esos documentos podrían haber sido utilizados para encubrir una operatoria diferente de la que formalmente registraban.

Festa enfrenta otra investigación judicial

La situación del exintendente también tiene un capítulo abierto en la Justicia federal. Festa está involucrado junto a su expareja en una investigación por presunto lavado de activos que tramita ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.

Según explicó a Infobae su exabogado Leonardo Sigal, si el exjefe comunal recibe una condena en ese expediente, la pena de tres años de prisión en suspenso acordada en la causa de Moreno podría hacerse efectiva, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.

Por el momento, el acuerdo de juicio abreviado todavía necesita la aprobación del tribunal para convertirse en una sentencia.

La resolución judicial marcará un nuevo capítulo en la situación procesal del exintendente, cuya gestión en Moreno quedó bajo investigación por el presunto uso irregular de recursos públicos y su vinculación con estructuras políticas y sociales del distrito.