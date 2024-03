Daniel Cardozo, uno de los pioneros de la cumbia romántica en nuestro país, sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a sus orígenes como chofer de la línea de colectivos 159. La novedad fue compartida por el propio Cardozo a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por volver temporalmente a uno de los trabajos que lo hizo feliz antes de su incursión en el mundo de la música.

En un mensaje dirigido a su "Familia", como llama cariñosamente a sus seguidores, Cardozo compartió detalles de su experiencia, destacando la emoción de vestirse nuevamente como chofer de colectivo después de 30 años. Acompañando sus palabras, mostró una producción fotográfica realizada para una entrevista, en la cual recordó su tiempo como conductor y agradeció a la empresa por el emotivo homenaje.

"Gracias a toda la gente de la empresa por semejante homenaje, me sentí realmente muy feliz de volver por un rato a uno de los trabajos que tan feliz me hizo y que me dejó una pasión muy grande por los colectivos", expresó Cardozo en su mensaje.

El músico, reconocido por su trayectoria como vocalista y líder de Los Charros durante los años 1993-1999, marcó una época en la historia de la cumbia romántica. Con su banda, recorrió incansablemente el país y parte de Latinoamérica, dejando un legado musical que aún perdura en la memoria de sus seguidores.

Tras su exitosa etapa con Los Charros, Daniel Cardozo continuó su carrera como solista, lanzando varios álbumes que alcanzaron los primeros puestos en los rankings radiales. Temas como "El mismo de Siempre" y "Como Nunca" se convirtieron en éxitos indiscutibles, dejando un legado y un sello característico en la música tropical argentina.

Vale remarcar que la Línea 159, de la Empresa Micro Omnibus Quilmes S.A.C.I.F. (MOQSA), cumple recorrido por el Correo Central, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.