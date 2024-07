El evento tuvo lugar en el gimnasio “Renacer a través del Deporte” que funciona dentro de la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Fue organizada por integrantes del Pabellón de Universitarios de la Unidad con la anuencia y el apoyo de las autoridades de la Unidad y de los profesores de Educación Física del Área de Deportes.

Varios deportistas de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y de la Selección Juvenil Argentina de Boxeo participaron de la distintas exhibiciones, entre ellos, los boxeadores Mario Gastón Chávez, Claudio Ariel Avalos, Daniel Eduardo Neiret, Máximo García, David Lemoal, Jorge Ariel Benítez, José Alberto Cantero, Marcelo Roldan Mores, Santiago Albornoz, Eduardo Gabriel Bloise, Santiago Leiva, Kevin Agustín Nievas y Tamir Abalos Macías.

Se hicieron ocho peleas de exhibición, algunas entre privados de libertad que practican boxeo en el gimnasio “Renacer a través del Deporte”, otras entre internos y los boxeadores invitados, y las finales entre representantes de la FAB, algunos de ellos con muy buena proyección internacional como los integrantes del seleccionado nacional juvenil.

Todas las peleas constaron de 3 rounds de dos minutos cada una con un descanso de un minuto intermedio.

“El boxeo es un deporte que te permite canalizar positivamente las ansiedades”

El centro de atención de la jornada estuvo en la presencia de Brian Castaño, quien adelantó su regreso desde la ciudad estadounidense de Los Ángeles para estar presente en el evento. Luego de un viaje de más de 16 horas, Castaño llegó a Ezeiza a las 9:30 de la mañana y sin descanso viajó hasta Olmos para estar presente desde las 13:15 hasta pasadas las 17 horas cuando finalizó la actividad, que contó, para el cierre con entrega de certificados de participación para todos los boxeadores.

Brian conversó con cada uno de ellos y contó: “Me invitó Lucas, que es un viejo amigo que entrenaba conmigo hace algunos años, y que hoy está aquí en la Unidad, y Jonathan, que es profesor y enseña boxeo aquí. Así que cambié los pasajes, adelanté mi regreso para poder venir hoy y compartir lindos momentos con todos ellos. Para mi es hermoso que puedan practicar boxeo acá dentro que es un deporte que te permite canalizar positivamente las ansiedades, el boxeo es un deporte de contacto pero que te forma como persona, te forma como deportista y te aporta excelentes valores para la vida”.

Recordó las peleas más importantes de su vida hasta ahora. “Las peleas con Charlo, siento que a la primera la gané y me la dieron empate, y en la segunda no llegué al cien por ciento en la preparación, por lesiones y otros problemas que tuve en el campamento, y ahí si me ganó bien, me metió una mano en la sien y no me pude recuperar, realmente es un boxeador de elite y es muy fuerte”, señaló.

“Estoy preparándome para volver a fin de año, después de más dos años sin pelear, recuperándome de una lesión ahora y de aquella derrota también, me estoy haciendo tratamiento de plasma en el codo para volver con todo”, indicó, al tiempo que agregó: “A los chicos de aquí les digo que le sigan metiendo con el deporte, porque eso te salva, felicito a la gente del Servicio por apoyarlos como en la organización de festivales como este, que son muy positivos”.

También colaboró oficiando de árbitro en las peleas Fabián Guzmán, quien es un ex privado de libertad que estando detenido en varias cárceles de la Provincia salía afuera a pelear en festivales, actualmente es integrante de la Fundación “Boxeo sin cadenas”, que tiene como fin trabajar en pos de la futura reinserción de quienes hoy están privados de su libertad, utilizando el deporte como una herramienta transformadora de la realidad.

La experiencia forma parte de las actividades tratamentales que se implementan en las cárceles de la Provincia a través del deporte y que son parte de los programas educativos que lleva adelante el Ministerio de Justicia provincial que conduce Juan Martín Mena.