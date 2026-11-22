El Festival de Cine Indígena BAIn (Buenos Aires Indígena) realizará su cuarta edición del 25 al 29 de noviembre con proyecciones en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Bajo el lema “Memoria, Agua y Territorio”, la programación reunirá producciones audiovisuales de pueblos originarios, cine comunitario y propuestas de intercambio cultural.

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Las actividades se desarrollarán en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en CABA, la Sala Nora Cortiñas, el Territorio de Memoria Indígena Tres Ombúes, en La Matanza, y el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, en Morón. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

La programación incluirá cortometrajes, películas, documentales y ficción de países como Argentina, Chile, Canadá, Bolivia, Ecuador y Colombia, además de charlas con realizadores y presentaciones artísticas.

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La programación del Festival de Cine Indígena BAIn

La apertura será el miércoles 25 de noviembre, a las 17.30, en la Sala Astor Piazzola de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en avenida Callao 237, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El jueves 26 y viernes 27, las proyecciones se realizarán desde las 19 en la Sala Nora Cortiñas, en Moreno 2654, CABA.

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El sábado 28, a las 14, el festival llegará al Territorio de Memoria Indígena Tres Ombúes, ubicado en Ruta 4, Autopista Riccheri y Río Matanza, en Ciudad Evita, partido de La Matanza.

La jornada de clausura será el domingo 29 de noviembre, a las 18, en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, situado en Almirante Brown 980, Morón.

Una ronda de experiencias de cine indígena y comunitario

Como parte de las actividades especiales, el jueves 26 de noviembre a las 17 se realizará una ronda de experiencias de realización audiovisual comunitaria e indígena junto a la Red Argentina de Cine Comunitario (RACC).

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El encuentro tendrá lugar en el subsuelo de ATE Capital, en el Salón Germán Abdala, ubicado en Carlos Calvo 1378, Ciudad de Buenos Aires. Participarán referentes del Festival BAIn, Isabel Pallamay y el Colectivo Catarse, de Porto Alegre, Brasil, en un espacio de intercambio sobre metodologías, formación colectiva, producción audiovisual y soberanía narrativa.

Una muestra invitada de Chile y la retrospectiva de Jorge Sanjinés

Entre los destacados de esta edición se encuentra la participación de la Muestra de Cine y Video Indígena de Chile, que llegará como festival invitado, con el objetivo de fortalecer los vínculos de integración y circulación audiovisual regional.

También habrá una retrospectiva dedicada a Jorge Sanjinés, cineasta boliviano, referente del cine político latinoamericano y fundador del Grupo Ukamau, cuya obra abordó la representación de los pueblos indígenas y el cine comunitario.

Durante la apertura participará la poeta Dolo Trenzadora, mientras que el cierre contará con la presencia de los sikuris del EMPO (Espacio de Memoria de los Pueblos Originarios).

Películas del BAIn disponibles en BAFILMA

Además de las proyecciones presenciales, el festival ofrecerá una selección de películas a través de BAFILMA, la Plataforma Audiovisual Bonaerense, disponible online del 25 al 29 de noviembre.

Los títulos seleccionados son:

El día de las comadres , de Wanda López Trelles.

, de Wanda López Trelles. Qué hay detrás de esos cerros: Las huellas de Marina Vilte , de Héctor Rivero.

, de Héctor Rivero. Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio , de Valeria Mapelman.

, de Valeria Mapelman. Punta Querandí. Territorio comunitario y el avance de los barrios privados , de Leandro Crovetto.

, de Leandro Crovetto. Des(archivadas), de Anahí Rayén Mariluán.

El Festival de Cine Indígena BAIn busca promover la exhibición de producciones realizadas por y para los pueblos originarios, fortalecer la identidad indígena y acercar el cine a comunidades y territorios. En ediciones anteriores desarrolló actividades en espacios comunitarios de Tigre, La Plata, Lomas de Zamora, Los Toldos, Pilar y Florencio Varela, entre otros lugares.