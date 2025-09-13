El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el sudoeste bonaerense debido a la previsión de vientos fuertes.

El fenómeno se extiende desde la noche del viernes hasta, al menos, la tarde del sábado. “El área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h, rotando al sector sur durante la tarde del día Sábado 13 de septiembre”, indicó el SMN.

Los distritos afectados son Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puán, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Si bien no se esperan fenómenos de extrema relevancia, se recomienda a la población tomar precauciones.

En cuanto a las temperaturas, en Bahía Blanca se estima una mínima entre los 14°C y una máxima que podría alcanzar los 18° mientras que en Coronel Suárez, las cifras son similares entre 11° y 17°. Incluso se prevén lluvias aisladas en la región hacia la tarde.

