“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, completa.

El alerta por tormentas está vigente para este sábado, alcanzando el sur, extremo sur y el este de la Provincia. Las condiciones tenderán a mejorar en las primeras horas del domingo.

