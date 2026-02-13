El fin de semana llega con alerta meteorológico a la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso de rango amarillo para el sábado por tormentas que alcanza al sur y el este del territorio bonaerense.
“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN.
“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, completa.
El alerta por tormentas está vigente para este sábado, alcanzando el sur, extremo sur y el este de la Provincia. Las condiciones tenderán a mejorar en las primeras horas del domingo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión