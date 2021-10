Mediante un comunicado, los diputados oficialistas le pidieron al macrismo que "no use las demandas de la gente para especular políticamente" y apuntaron: los pedidos del interbloque son excusas para no haber dado quorum en la sesión especial convocada".

En este sentido opinaron que "las modificaciones de la ley de alquileres deben ser discutidas en el ámbito correspondiente y de manera seria ya que efectivamente la aplicación de la misma genera problemas para los inquilinos",

Comunicado del bloque de Diputados y Diputadas del @FrenteDeTodos. pic.twitter.com/csBs5vHUjU — Diputados de TODS (@Diputados_Todos) October 5, 2021

Respecto a los proyectos continuaron: "Etiquetado Frontal, Derechos de personas en situación de calle y familias sin techo; ampliación de derechos de trabajadores y trabajadoras, viñateras son proyectos debatidos de cara a la sociedad, con participación de organizaciones y con amplio acompañamiento en las comisiones donde fueron dictaminados".

Los diputados opinaron que desde Juntos por el Cambio pretenden "confundir a la sociedad" ya que "tenían la oportunidad de sancionar leyes que le mejoraran la vida a al gente y condicionaron su participación en la sesión buscando imponer temas que no fueron discutidos".

Una vez más, explicaron: "Nos están proponiendo tratar temas que ni siquiera tienen despacho de comisión y sobre los cuales el propio interbloque no ha llegado a un acuerdo".

"Uno de los proyectos del macrismo propone la desregulación total del mercaod de alquileres dejando a los inquilinos totalmente desprotegidos", reiteraron.

También recordaron que el 30 de noviembre de 2020 pidieron tratar sobre tablas el proyecto de Etiquetado Frontal a lo que accedió el Frente de Todos y concluyeron: "La historia es sabida: votaron en contra e impidieron que fuera ley. Hoy hicieron lo mismo. Vuelven a ser los mismos de siempre".