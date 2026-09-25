El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA asistió a la Comisión Técnica Salarial donde planteó varias demandas, entre ellas, la de continuidad de las negociaciones para obtener mejoras salariales y laborales.

Ads

En cuanto al aumento salarial para docentes en actividad y jubilados se especificó que el mismo “posibilite recuperar el poder adquisitivo, erosionado por la política económica nacional y que permita resolver el endeudamiento que afecta a la mayoría por los aumentos exponenciales de servicios, transporte alquileres, alimentos entre otros”.

Puede interesarte

Asimismo, el FUDB planteó el tema de las violencias en las escuelas. “Se demandó el incremento de las acciones de prevención e intervención estatales y de la Justicia”, se indicó.

Ads

Por otro lado, se mencionó al IOMA, el cual exigieron “debe garantizar la cobertura integral en todo el territorio provincial, porque el incumplimiento afecta el salario docente”.

Por último se pidió la continuidad de las Comisiones Técnicas de Salud Laboral, Convenio Colectivo de Trabajo y de las Comisiones en las que se presentaron propuestas del FUDB sobre el RAS y el impacto de la Baja de la Tasa de Natalidad, que se detenga la “sobrecarga de tareas y desconexión total fuera del horario laboral” y la "afectación en la Educación Técnico Profesional del desfinanciamiento nacional".

Ads