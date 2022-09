El Frente Patria Grande lleva adelante hoy un Congreso partidario en el cual se definirá si el espacio que conduce el dirigente social Juan Grabois deja la bancada del Frente de Todos en la cámara de diputados o si se mantiene en las filas del oficialismo a través de la conformación de un interbloque.

El encuentro -bajo el nombre "Sin los últimos, no hay todos"- tiene lugar desde las 9.00 en el Centro Cultural Paco Urondo, de la Ciudad de Buenos Aires. "Quienes están bajo la línea de indigencia necesitan una medida distributiva. No puede ser que no estén contemplados en ningún anuncio", indicó un comunicado.

El cónclave partidario analizará si los tres diputados nacionales de ese espacio dejan el bloque del FdT en la cámara baja y se suman a un interbloque oficialista. Se trata de Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, quienes encabezan el plenario de la agrupación que será de carácter privado, indicaron fuentes partidarias.

También, participarán del cónclave la legisladora porteña Ofelia Fernández, la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug, concejales y referentes de 23 provincias del país. Grabois afirmó esta semana que las posturas del oficialismo "defraudaron y decepcionaron" a los integrantes de esa fuerza política.