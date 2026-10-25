El Frente Renovador expresó su repudio a las declaraciones del presidente Javier Milei contra periodistas y trabajadores de prensa, luego de que el mandatario afirmara que hay personas que “se tienen que quemar en la hoguera”. En un comunicado difundido el sábado 24 de octubre, el espacio que conduce Diego Giuliano advirtió sobre la gravedad institucional de sus palabras y sostuvo que la hoguera es un símbolo de intolerancia incompatible con la democracia.

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“La hoguera es un símbolo de la intolerancia, no de la democracia”, señaló el Frente Renovador en el título de su pronunciamiento. La fuerza política consideró que las expresiones presidenciales no pueden interpretarse como un simple exceso verbal y remarcó la responsabilidad institucional que implica que provengan de la máxima autoridad del Estado.

En ese sentido, el espacio cuestionó la utilización de una imagen asociada históricamente con la persecución religiosa, política e ideológica. “No se trata sólo de una expresión desafortunada o de un exceso verbal. Las palabras de un Presidente tienen una responsabilidad institucional que no puede desconocerse”, planteó el comunicado.

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El Frente Renovador también manifestó su solidaridad con Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, los periodistas señalados públicamente por Milei, y extendió su respaldo a los trabajadores de prensa que reciben ataques y descalificaciones por ejercer su profesión.

“La libertad de expresión y la libertad de prensa no son concesiones del poder político. Son derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Nacional y pilares indispensables de la democracia”, sostuvo la fuerza política.

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El pronunciamiento concluyó con una referencia a la recuperación democrática en la Argentina y la necesidad de preservar los valores de pluralismo y tolerancia. “La hoguera pertenece a la historia de la intolerancia. La libertad de expresión pertenece al presente y al futuro de nuestra democracia”, afirmó el espacio que preside Diego Giuliano.

Qué dijo Milei y por qué se desató la polémica

Las declaraciones que motivaron el repudio se produjeron durante un discurso público del Presidente en el que apuntó contra periodistas que cubrieron la investigación por la criptomoneda $LIBRA. Milei mencionó a distintos trabajadores de prensa y los calificó de “ensobrados y corruptos”.

En ese contexto, el mandatario afirmó: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. La frase generó cuestionamientos por la violencia de la imagen utilizada y por el hecho de que se pronunciara después de que el Presidente identificara públicamente a periodistas que investigaron o informaron sobre asuntos que involucran a su Gobierno.

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El episodio se produjo en medio de la controversia por la causa $LIBRA, que investiga las circunstancias vinculadas con la promoción de la criptomoneda y sus consecuencias. Las novedades judiciales relacionadas con el expediente formaron parte del contexto de las declaraciones presidenciales.

La polémica volvió a poner en discusión la relación del Gobierno con el periodismo, en un escenario marcado por descalificaciones públicas del mandatario contra comunicadores y cuestionamientos a investigaciones periodísticas.

Repudio de organizaciones periodísticas y dirigentes políticos

Las expresiones de Milei también generaron reacciones de organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión y de trabajadores de prensa. Entre ellas, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) cuestionaron el tono de los ataques y advirtieron sobre sus implicancias para el ejercicio del periodismo.

Los cuestionamientos se centraron en la responsabilidad de un presidente al referirse públicamente a periodistas y en los riesgos que puede generar un discurso que los expone a la hostilidad. También hubo críticas de dirigentes políticos, en un debate que excedió las diferencias partidarias y alcanzó la discusión sobre los límites del discurso público y la protección de la libertad de prensa.

El planteo del Frente Renovador se sumó a esas reacciones y puso el foco en la responsabilidad institucional del mandatario. Para el espacio, la libertad de expresión constituye una condición indispensable de la democracia y no puede quedar subordinada a las diferencias entre el poder político y quienes ejercen la actividad periodística.