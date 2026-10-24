a primavera todavía no logra instalarse en la provincia de Buenos Aires. Los últimos días de octubre estarán marcados por el frío, la humedad y las lluvias aisladas, mientras crece la preocupación por el avance de una importante masa de agua que podría afectar al Delta bonaerense.

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Según las previsiones meteorológicas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá jornadas con temperaturas más propias del otoño. Para el domingo se esperan entre 11 y 16 grados, mientras que el lunes la mínima podría ubicarse entre 10 y 11 grados. Hacia el cierre de la semana, las máximas podrían alcanzar los 23 grados, aunque persistirá la posibilidad de chaparrones aislados.

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El panorama se vincula con un escenario de lluvias persistentes y suelos saturados en distintas cuencas, en un contexto marcado por el fenómeno de El Niño, al que la nota original se refiere como el «Súper Niño». Las proyecciones citadas advierten que la inestabilidad podría extenderse durante buena parte de la primavera y el verano.

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El Instituto Nacional del Agua (INA) también alertó por la evolución de los ríos de la cuenca del Plata. Juan Borús, referente del Sistema de Información y Alerta Hidrológico del organismo, explicó que las nuevas precipitaciones se suman al agua acumulada durante las últimas semanas y mantienen elevados los caudales.

La crecida del Paraná avanzará hacia el Delta bonaerense durante las próximas semanas. Según Borús, la onda llegará por el Paraná inferior y se propagará por los distintos brazos del Delta, con posibles aumentos en los niveles de los arroyos interiores.

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El proceso podría extenderse durante noviembre. El especialista advirtió que el riesgo de desbordes no depende únicamente de nuevas lluvias: el volumen de agua que ya circula por la cuenca también puede elevar los niveles de los cursos interiores, incluso si deja de llover en la zona.

Así, mientras la provincia de Buenos Aires se prepara para cerrar octubre con temperaturas bajas e inestabilidad, la evolución del Paraná será clave para las zonas ribereñas bonaerenses, en un escenario hidrológico que podría prolongarse durante el verano.