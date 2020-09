El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, protagonizó anoche fuertes cruces con los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano durante el reportaje que le realizaron en el canal Todo Noticias. Durante la entrevista, el funcionario de Alberto Fernández dejó distintas definiciones, entre ellas referidas al nuevo cepo cambiario al que consideró como "medidas transitorias".​

Al intentar respaldar las declaraciones del presidente, acerca de empezar a "ahorrar en pesos", el jefe de Gabinete cometió un fallido: "Lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares, obviamente. Y eso es para todos, para la clase dirigente y para los trabajadores que pueden tener un acceso a ahorrar. Aunque no son muchos los que tienen posibilidad de ahorrar en este país".

Bonelli lo interrumpió y le marcó el furcio, ante lo cual el funcionario corrigió el error con una sonrisa: "Lo que digo es que nosotros vamos a promover siempre que haya ahorro en pesos, ahí está correcto". Cafiero continuó sobre este nuevo cambio de paradigma que quieren imponer: "Hoy hay instrumentos de ahorro en pesos que le ganan a la inflación y que son muy valorados, pero esto no se puede resolver de la noche a la mañana".

El jefe de Gabinete puntualizó que "no es delito tener dólares" pero rápidamente aclaró: "No es mi caso, yo no tengo. Tuve dólares, muy pocos, pero los vendí". Por último, Cafiero protagonizó un durísimo cruce con los periodistas que generó tensión. Fue cuando hablaron del rol de Cristina Kirchner y de los medios de prensa. "Ya aburren, inventen otro relato", le dijo uno de los conductores al jefe de Gabinete.