Tras haber renovado el contrato de Pierre Gasly hasta 2028, Briatore dejó una frase que ilusiona con la continuidad del argentino en la Fórmula 1. Pese a finalizar 17° en el Gran Premio de Italia, Colapinto viene mejorando su rendimiento en un coche poco competitivo y se ilusiona con seguir como titular la próxima temporada.

Ads

Luego de reunirse con el francés, el jefe de equipo destacó su continuidad para encabezar un proyecto a largo plazo: "Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1 que comienza en 2026, y ahora tenemos a nuestro piloto principal confirmado. Pierre ha sido un activo inmenso durante este período difícil. He quedado muy impresionado con su actitud, dedicación y talento, y esperamos continuar este proyecto juntos durante mucho tiempo".

Consultado por Sky Sports sobre si está confirmado su compañero para la próxima temporada, el histórico asesor italiano aseguró que siguen haciendo evaluaciones y deslizó el nombre del pilarense: "No, no aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo".

Ads

Si bien la semana pasada se mostró muy disconforme con su desempeño y hasta comentó que “quizás no era el momento adecuado para tenerlo en la F1”, Briatore ahora le tiró flores y hasta justificó su irregularidad: "Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes". Y notó su clara levantada: “En la últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores".

"Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”, agregó.

Ads