Empresas relacionadas

El presidente de YPF, Pablo González, señaló que "el gasoducto Néstor Kirchner va a permitir no importar más GNL y convertir al país en exportador de gas". El directivo recordó que la Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo en Vaca Muerta.

No obstante, aclaró: "Nuestro el país tiene un un problema de transporte. Podría producir más pero tiene un cuello de botella. Los dos gasoductos que evacuan gas a la provincia de Buenos Aires están saturados por más que nuestro país produzca más no podría transportarlo en un escenario donde en el mundo se demanda energía y gas".

El directivo remarcó que "la clave de los próximos años está en mejorar el transporte del petróleo y el gas que producimos en Vaca Muerta". "Hoy los gasoductos están saturados. Este gasoducto debería haberse comenzado a construir en 2017 y hoy el país podría estar mejor preparado para enfrentar la situación actual", analizó.

En ese marco, subrayó que "el año que viene se va a terminar el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que va a mejorar la capacidad de transporte de 11 millones de metros cúbicos". "Es importante destacar que en parte esta obra se va a financiar con el aporte el impuesto a las grandes fortunas", dijo en declaraciones a Radio 10.

González recordó que "el año pasado constituimos YPF Litio y empezamos a trabajar con los gobiernos provinciales. Se ve una actividad muy fuerte en las provincias productoras generadas por la producción de litio". Y agregó: "En renovables, acabamos de inaugurar el tercer parque eólico en Santa Cruz y tenemos 400 MW instalados".

Por último, aseguró que hay "mucha expectativa de avanzar en el desarrollo de la sísmica del Mar Argentino. Hace rato que el país tiene plataformas, mas de 50 años. Generan 24 millones de metros cúbicos de gas por día". "Tenemos una gran oportunidad de seguir produciendo petróleo y gas para financiar la transición energética", concluyó.