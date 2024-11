La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) decidió dar de baja la jubilación de privilegio que percibía la expresidenta Cristina Kirchner. La medida se tomó a raíz de la condena de segunda instancia en la Causa Vialidad, en la que se le declaró culpable de administración fraudulenta. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, quien señaló que la orden provino directamente del presidente Javier Milei.

Adorni detalló que la baja afecta tanto a la jubilación vitalicia que Cristina Kirchner recibía en su carácter de exmandataria, como a la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner. Esta decisión marca un precedente en la política argentina, ya que el beneficio de las "asignaciones mensuales vitalicias", que perciben exjefes de Estado, está regulado por la Ley 24018 de Jubilaciones y Pensiones. Según explicó el vocero, la ley establece esta jubilación como una contraprestación basada en el "honor, mérito y buen desempeño en el cargo".

Porque el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio que percibía Cristina Kirchner pic.twitter.com/fiII4AYNzn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 14, 2024

En su declaración, Adorni fue contundente al justificar la decisión de revocar la asignación de Cristina Kirchner, señalando que "haber sido declarada autora del delito de administración fraudulenta representa lo contrario al honor, el mérito y el buen desempeño" que exige el beneficio. El funcionario agregó que este tipo de jubilaciones son un privilegio que, según el gobierno actual, "no debería existir en Argentina", y menos aún cuando la persona en cuestión ha sido condenada por fraude.

Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja.



La respuesta es la obvia: por supuesto.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 14, 2024

Minutos después del anuncio, y en sus redes sociales, el vocero aseguró que la medida también alcanzará a otros ex funcionarios que se encuentran, según precisó, "en similares condiciones". Si bien Adorni no dio nombres, la decisión del Gobierno alcanzará también al ex vicepresidente Amado Boudou. El también ex ministro de Economía fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone Calcográfica.

Las reacciones del arco político

No tienen que existir privilegios para la condenada por corrupción. https://t.co/vWhFSRK8aB — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 14, 2024

CRISTINA KIRCHNER EN UNA DE LAS PEORES SEMANAS DE SU CARRERA POLITICA pic.twitter.com/4wfyAisa0n — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) November 14, 2024

Más de 20 millones de pesos por mes salen del bolsillo de una condenada y vuelven a los argentinos. Una vez más, el Presidente @JMilei terminando con los privilegios de la casta. — Luis Petri (@luispetri) November 14, 2024

EL QUE LAS HACE, LAS PAGA



Ayer, la Justicia confirmó la condena de Cristina Kirchner por corrupta, y hoy se le quitaron las jubilaciones de privilegio.

MOMENTO HISTÓRICO PARA LA ARGENTINA: DEJAMOS ATRÁS LOS BENEFICIOS INMERECIDOS DE QUIENES ABUSARON DEL PODER Y TRAICIONARON Y… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 14, 2024