Luego del antecedente del escape hacia Estados Unidos del excandidato a presidente de Brasil, Flavio Bolsonaro, a través de Puerto Iguazú, surgieron versiones por la posibilidad de que Santiago Peña —quien hoy presentó la renuncia a la presidencia de Paraguay pero no fue aceptada— hubiera repetido el operativo.

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Envuelto en una crisis política inédita por el colapso del Ueno Bank, desde el gobierno argentino salieron a negar que el socio político de Javier Milei esté en Argentina.

Las suspicacias aumentaron cuando el medio ABC Paraguay publicó que no se sabía dónde estaba Peña, luego de anunciar que abandonaba el Ejecutivo a través de un video.

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Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

La diputada opositora del Partido País Solidario (PPS) Johana Ortega pidió a la presidencia del Congreso saber si es verdad que Peña está en la Argentina. “Mientras nosotros debatimos, en medios se está afirmando que el presidente Santiago Peña ya pisó suelo argentino”, expresó y enfatizó: “Quiero esa aclaración”.

Ante los rumores, durante la tarde de este jueves, la ministra de Seguridad argentina Alejandra Monteoliva, afirmó en declaraciones a A24 que estaban monitoreando la situación, tanto de los pasos fronterizos de Paraguay como de Brasil cada media hora. "Hasta este momento es negativo de todo lo que me está pasando Migraciones”, en referencia a novedades sobre la presencia de Peña en el país.

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Finalmente el propio Peña publicó luego un mensaje en X, en el que aseguró que ejercerá su derecho de defensa en el juicio político en su contra. Además, el director general de Información Presidencial dijo en una conferencia de prensa que el mandatario, aun en funciones, seguía en la ciudad de Asunción.

“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, aseveró Peña.