El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunció que el gobierno provincial pondrá en marcha una prueba piloto para permitir el regreso del público visitante en partidos del fútbol de ascenso, en el marco de una estrategia integral para mejorar la seguridad en los estadios.

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El funcionario detalló que la iniciativa comenzará con dos encuentros puntuales: Quilmes Atlético Club frente a Club Atlético Nueva Chicago, en el estadio de Quilmes, y el partido entre Club Atlético Colegiales y Club Atlético Temperley, en el distrito de San Martín.

Según explicó Alonso, la medida es el resultado de un trabajo “sostenido, planificado y profesional” entre las fuerzas de seguridad, los clubes y sus dirigencias. En ese sentido, destacó que hubo “un cambio sustancial en la manera de trabajar de la policía”, con un enfoque más sistematizado y coordinado.

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El ministro remarcó además el compromiso de las comisiones directivas para erradicar a los sectores violentos de las instituciones. “Estamos acompañando con causas judiciales y con la desarticulación de las organizaciones criminales que buscan adueñarse de los paraavalanchas para hacer crecer su negocio”, sostuvo.

La iniciativa busca evaluar las condiciones de seguridad para avanzar, de manera gradual, en la vuelta del público visitante en el fútbol argentino, una medida largamente reclamada pero que había sido restringida por los episodios de violencia en los estadios.

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Desde el gobierno provincial señalaron que el operativo será monitoreado de cerca y que su continuidad dependerá de los resultados que arroje esta experiencia piloto.

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