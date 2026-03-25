El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que el Gobierno nacional avanza con una concesión por 30 años de la Unidad Turística de Chapadmalal.

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En conferencia de prensa, Adorni sostuvo que de esta manera “se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”. Apuntó que, al mismo tiempo, se reducirá “la carga de su mantenimiento para el Estado”.

En abril de 2025 se transfirió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En ese entonces, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión de transferirla a la AABE para avanzar con su “liquidación” y “transferencia a un operador idóneo”.

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“El Estado no debe proveer servicio de hotelería. Sí puede, si lo decide, ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo, pero no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y que no conoce”, había escrito en su publicación el funcionario.

Y agregó: “Ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan”.

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De acuerdo a lo que habían adelantado desde el Gobierno nacional, la Residencia Presidencial en Chapadmalal quedaría al margen de este procedimiento y continuaría bajo la órbita del Estado, mientras que los objetos del Museo Eva Perón, situados en el complejo, continuarían bajo gestión pública, aunque en un ámbito diferente al de los hoteles: la Quinta de San Vicente, el Museo Histórico “17 de Octubre”.