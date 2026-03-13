El nuevo Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y busca establecer criterios mínimos de gestión administrativa, financiera y operativa para las entidades del sistema.

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La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial por la Resolución 224/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. En los fundamentos, el texto oficial sostiene que era necesario contar con reglas “claras y simplificadas” para ordenar el funcionamiento y fortalecer la supervisión estatal.

Aunque la actividad de las asociaciones de bomberos voluntarios ya está reconocida por la Ley 25.054 como un servicio público prestado de manera voluntaria, la resolución publicada este 13 de marzo redefine el esquema registral y reglamentario bajo la estructura actual del Ministerio de Seguridad Nacional.

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Con la implementación de este esquema, todas las asociaciones de bomberos voluntarios deberán inscribirse y mantener actualizada su información. La misma norma dispone que las entidades reconocidas previamente en el marco de la Resolución 420/2003 conservarán ese reconocimiento, siempre que cumplan con las nuevas condiciones de permanencia.

En los hechos, la medida le da a la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios un rol más amplio en materia de control. Entre sus funciones figuran recibir y tramitar solicitudes de reconocimiento, registrar a las entidades admitidas, emitir certificados de inscripción, intervenir en el análisis técnico de rendiciones de cuentas y realizar verificaciones previas o fiscalizaciones periódicas. También podrá adoptar medidas preventivas y proponer la pérdida del reconocimiento cuando detecte incumplimientos.

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Además, mediante la resolución se aprueba el “Reglamento para la Gestión y Rendición de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”, para el seguimiento de los fondos públicos que recibe el sector.

Para las entidades de bomberos voluntarios, el cambio implica un esquema más formalizado de inscripción, permanencia y supervisión. El reglamento específico para la gestión y rendición de subsidios será aplicable a los pagos que se efectúen desde 2026 en adelante.

Como parte de esa actualización, el Ministerio homologó el “Reporte generado automáticamente por el Módulo de Rendiciones Web del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”, que reemplaza el modelo de carta de presentación utilizado hasta ahora para las rendiciones. La intención oficial es reforzar la transparencia, la trazabilidad y la estandarización documental en el uso de los recursos públicos asignados a las asociaciones y federaciones del sistema.