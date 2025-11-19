El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a una consulta ciudadana por dos días para discutir una recomposición tarifaria, cifra que se sumará al mecanismo de actualización vigente que sigue la inflación más 2 puntos.

El gobierno bonaerense busca llevar la tarifa a $655 y reducir los subsidios al transporte público en su jurisdicción. La Secretaría de Transporte provincial explicó que se trata de un ajuste extraordinario de 10% sobre la tarifa vigente, seguido del mecanismo de actualización que sigue la inflación más 2 puntos porcentuales adicionales. Así, el ajuste totalizará en 14,4%.

En ese marco, aclararon que Asimismo, existe una deuda del Estado Nacional con la Provincia de Buenos Aires, “que en la actualidad asciende a 13 billones de pesos, debido al arbitrario congelamiento de las transferencias destinadas a la Provincia de Buenos Aires" razón que "le impide al Gobierno Provincial sostener el nivel de intervención en el subsidio al transporte público”.

“Esta actualización procura incrementar la participación de la recaudación tarifaria en la estructura de financiamiento del servicio, disminuyendo correlativamente la carga subsidiaria del Estado Provincial, en consonancia con los lineamientos fiscales y las proyecciones contenidas en la Presentación del Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires”, justificaron las autoridades.

Con respecto al mecanismo de actualización tarifaria vigente que rige desde marzo, la gestión de Axel Kicillof advirtió: "No ha logrado equilibrar los costos operativos del sector. Los mismos se han incrementado notoriamente conforme el tipo de cambio, los incrementos sostenidos del combustible y los diferentes rubros e indicadores de respuestas que hacen al mantenimiento de la flota de vehículos que integran el Sistema".

La propuesta de incremento, que totalizará el 14,4% es sometida a consulta entre este miércoles 19 y el jueves 20. Ahí el público en general podrá opinar acerca del proyecto. La participación es gratuita y por correo electrónico. Para participar de la Consulta Pública, la persona usuaria que desee emitir su opinión y/o sugerencia respecto del Proyecto Tarifario propuesto, podrá realizarla a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]