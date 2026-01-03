El Gobierno nacional anunció este viernes la implementación de restricciones migratorias para ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos informara sobre su captura y la de su esposa, Cilia Flores, en el marco de una incursión militar en Venezuela.

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que la Dirección Nacional de Migraciones, junto a otros organismos del Estado, estableció limitaciones para el ingreso al país de personas relacionadas con el actual gobierno venezolano.

La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro.



— Manuel Adorni (@madorni) January 3, 2026

Según explicó el funcionario, las restricciones alcanzan a funcionarios públicos, integrantes de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al oficialismo y personas que cuenten con sanciones internacionales, entre otros casos.

“Gracias a esta medida, quienes estén asociados al gobierno de Maduro y busquen ingresar a la Argentina no podrán hacerlo”, sostuvo Adorni a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Desde el Ejecutivo indicaron que la medida se adopta en el marco del seguimiento de la situación internacional y de las decisiones tomadas por otros países de la región y por Estados Unidos tras los últimos acontecimientos en Venezuela.

