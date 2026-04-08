Los libertarios consiguieron dictamen de mayoría (con 37 firmas sobre un total de 66 integrantes del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales) para avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares y buscarán aprobar el proyecto este miércoles en la Cámara de Diputados.

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Desde la oposición, además de criticar el texto, cuestionaron la convocatoria a expositores, denunciaron un sesgo en la representación de intereses y apuntaron contra funcionarios por posibles conflictos de interés.

En este escenario, organizaciones sociales y espacios ambientalistas se movilización para a las 17.00: Realizarán una concentración en 9 de Julio y Avenida de Mayo y luego marcharán hacia el Congreso.

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Vale destacar que la normativa vigente protege a los glaciares y al ambiente periglacial, pero la modificación propone limitar la protección solo a aquellas formaciones que demuestren un "aporte hídrico relevante y verificable".

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