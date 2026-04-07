El oficialismo buscará este miércoles anotarse un triunfo con la sanción definitiva en la Cámara de Diputados de los cambios a la Ley de Glaciares.

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De cara a la sesión de este miércoles desde las 15 horas, La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, y sumaría votos de diputados de provincias mineras que forman parte de Unión por la Patria y de Provincias Unidas.

Así lo refleja el dictamen de mayoría con 37 firmas que logró el oficialismo y sus socios para este proyecto, en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales. La mayoría de la oposición firmó dictámenes de rechazo.

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El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente.

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Luego de su aprobación exprés en el Senado, la Cámara de Diputados desarrolló un cronograma de trabajo en comisiones que incluyó una audiencia pública dividido en dos fechas. Luego de ello, invitados especiales asistieron este martes al plenario en calidad de expositores.

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La reforma de Glaciares busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios, reduciendo la injerencia de la administración central.

La oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.