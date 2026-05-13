El Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rubricaron un convenio de colaboración para afianzar los controles de acceso a los estadios en todo el país. Como eje central, el acuerdo incorpora una nueva dimensión: La restricción de ingreso a las canchas para personas registradas como deudores alimentarios morosos.

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“Firmamos un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para incorporar a los deudores alimentarios morosos al programa Tribuna Segura. No cumple con sus hijos, no entra al fútbol. Los violentos y los irresponsables, afuera de los estadios”, expresó Alejandra Monteoliva tras la suscripción del acuerdo.

La medida implica la incorporación de aproximadamente 13.000 personas al sistema de control de Tribuna Segura.

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LOS DEUDORES ALIMENTARIOS NO ENTRAN MÁS A LAS CANCHAS



Firmamos un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para incorporar a los deudores alimentarios morosos al programa Tribuna Segura.



No cumple con sus hijos, no entra al fútbol.



Los violentos y los irresponsables, afuera de… pic.twitter.com/mcYwIemPBD — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) May 12, 2026

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