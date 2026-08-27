El Gobierno de Milei logró en Diputados la media sanción de Inocencia Fiscal II
En el marco de la una maratónica sesión, el proyecto oficial obtuvo 139 votos a favor y 110 en contra. De esta manera se avanza en la ampliación del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen eliminando topes de ingresos y patrimonio. Los funcionarios quedaron fuera de los beneficios. Ahora definirá el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y dio media sanción del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre del año pasado.
La reforma busca incentivar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema, cerca de USD 179 mil millones que, según el oficialismo, podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía.
Por presión de los propios aliados, los libertarios debieron dejar a los funcionarios fuera del régimen.
Tras el visto bueno de la Cámara Baja, Javier Milei celebró en redes: “Inocencia Fiscal II adentro. Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la libertad”.
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