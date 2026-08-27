La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y dio media sanción del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre del año pasado.

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La reforma busca incentivar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema, cerca de USD 179 mil millones que, según el oficialismo, podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía.

Por presión de los propios aliados, los libertarios debieron dejar a los funcionarios fuera del régimen.

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Tras el visto bueno de la Cámara Baja, Javier Milei celebró en redes: “Inocencia Fiscal II adentro. Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la libertad”.

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