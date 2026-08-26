Con respaldo de sectores aliados, el oficialismo logró aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, definida por el presidente Javier Milei como la medida legislativa "más importante" de esta etapa de su Gobierno.

Ads

El proyecto busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación. Además, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El presidente Milei celebró la media sanción: "Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien. Ahora a pelearla en el Senado".

Ads

Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!



Ahora a pelearla en el Senado.



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

Ads

Y agrega que “de esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

No todo es color de rosa para el oficialismo

Hoy la oposición consiguió más de 129 votos, suficientes para el quórum aunque no para la mayoría de tres cuartos que se necesitaba para ampliar el temario en esta sesión, un dato que los incentivó a convocar a una nueva sesión el próximo 9 de septiembre.

Ads

La próxima cita sería con el objetivo de destrabar el debate en comisiones proyectos para dar un alivio a las familias endeudadas en mora y prorrogar la emergencia en discapacidad.