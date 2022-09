En medio del conflicto del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), José Luis Espert escribió en su cuenta de Twitter: "Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala”.

Fue entonces que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunciaron penalmente al diputado nacional por incitación a la violencia. “Como secretario de Derechos Humanos de la Nación, por la historia reciente de nuestro país, y a la luz del reciente intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el contexto de proliferación de discursos que incitan a la violencia, me encuentro obligado a denunciar estos gravísimos hechos”, señala la presentación realizada este viernes por Horacio Pietragalla Corti.



En el escrito resaltan el mensaje de Espert, como “peligroso y antidemocrático”. "El diputado nacional sostiene que si las instituciones democráticas no funcionan como él quiere (en este caso, si no se castiga penalmente por el delito de usurpación a los trabajadores agrupados en un gremio que está realizando una protesta), la única opción válida es usar la fuerza letal, o sea llevar adelante una ejecución extrajudicial", explicaron desde el Gobierno.



En la denuncia, que recayó en el juzgado federal N° 8, se solicita que se investigue el hecho como incitación a la violencia, un delito tipificado en el artículo 209 del Código Penal, que castiga a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.

Luego de la denuncia, Espert publicó un comunicado en sus redes sociales acusando el Kirchnerismo de mentir.

"Yo no pedí la muerte de nadie. Violencia es la imposición por la fuerza. Ellos son los violentos que silencian a la oposición, a la Justicia y a los medios. Y acá los que armaron un mecanismo para imponer siempre su voz y debilitar y controlar al otro es el cristinismo", escribió.

Asimismo afirmó que no le preocupa "en nada la presentación que hicieron los kirchneristas. Me preocupa la violencia de la VIcepresidenta que usa el Senado para lograr su impunidad, que las magias gremiales tomen las calles, los edificios públicos y las empresas".

En este sentido, aclaró: "Lo que escribí no fue un ataque contra los trabajadores sino un descargo en contra del sindicalismo mafioso y de la corrupción kirchnerista".